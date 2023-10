Projekt zagrebačkih vrećica: U godinu dana komunalni redari su naplatili 450.000 eura kazni

Zagreb godinu dana provodi novi model odvajanja i sakupljanja otpada, koji uključuje fiksnu cijenu odvoza i plave ZG vrećice, u koje se smije odlagati miješani komunalni otpad, a svaka vrećica se plaća. Prema službenim podacima, odvajanje otpada u Zagrebu je poraslo. U prvih osam mjeseci ove godine prikupljeno je 23 posto manje miješanoga komunalnog otpada nego u istom razdoblju lani. Povećana je količina sakupljenog biootpada za 111 posto, plastike za 63 posto, a papira za 10 posto. Posebni timovi kontroliraju odlaže li se miješani komunalni otpad isključivo u ZG vrećice, jesu li poslovni korisnici zadužili posebne spremnike, a nepravilnosti se kažnjavaju. Od prosinca 2022. do 26. rujna ove godine izdano je gotovo 300.000 eura za one koji se ne drže novog modela, i to većinom poslovnim korisnicima. Izdane su im 2592 kazne, a svaki je u prosjeku platio 100 eura. Od 842 kazne izdane građanima svaki je platio prosječno 40 eura zbog nepoštovanja modela. Komunalni redari istodobno su izdali 424 prekršajna naloga protiv tvrtki u iznosu od 110.000 eura te 311 prekršajnih sankcija za građane u iznosu malo većem od 37.000 eura, čime se iznos za nepoštovanje modela penje na gotovo 450.000 eura.