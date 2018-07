'Projekti za Slavoniju su Vladin trik i čisto prodavanje magle'

Jedina razlika kad se u Slavoniji potpišu neki EU projekti i u drugim regijama je to što dođe Vlada, napravi se pompa te potroši novac na put i domjenke.

Ustvrdila je to saborska zastupnica Mosta Sonja Čikotić (32) u razgovoru uživo u studiju 24sata.

Čikotić je bila zamjenica ministra regionalnog razvoja i EU fondova u vladi Tihomira Oreškovića. Također je bila i savjetnica ministra uprave u vladi Andreja Plenkovića dok se Most i HDZ nisu razišli. Vlada je i prošli tjedan potpisala ugovore za 130 projekata vrijednih 1,3 milijarde kuna koji bi trebali pomoći Slavoniji i Baranji. Ukupno je dosad za taj projekt otišlo osam milijardi kuna. No Čikotić smatra da je to samo “prodavanje magle” Slavoncima.

Nema prednosti

- Projekt Slavonija je samo dobar marketinški trik. Kao da osmislite projekt Južna Dalmacija i u njega ugurate Pelješki most na kojem su već radile sve vlade. Ti projekti koji se potpisuju bi ionako bili realizirani. Slavonci nemaju ni jedan bod više kad se na projekte prijavljuju iz Slavonije, nisu im ispunili obećanja. Ne možete za projekte vrtića za koji su se mogli prijaviti svi iz Hrvatske reći da spadaju u Projekt Slavonija - smatra Čikotić.

Muljaže s nabavom

Upozorila je da novac EU fondova iznimno loše koristimo i da je već revizija upozorila da je isplaćeno tek 6,2 posto novca. Vlada se hvali ugovorenim, ali onda zapinjemo na provedbi, natječajima, a kad se i to napravi, u nekim slučajevima, poput obnove studentskih domova, prijete nam penali.

- Ako je 40 posto natječaja palo na kontroli postupaka nabave, onda bi netko trebao odgovarati za kašnjenje, za to što nije poštovao zakon, a kod nas ne odgvoara nitko. Nema optužnih prijedloga niti političke odgovornosti - kaže Čikotić.

Upozorila je i na neobičnu praksu zbog koje se u državnu upravu stalno zapošljavaju novi ljudi koji bi trebali raditi na EU fondovima, a onda revizija istakne da nema dovoljno stručnih ljudi za pripremu projekata.

- To je zato što se mogu, kad se jednom zaposle na taj način, premjestiti za koji mjesec na drugo radno mjesto. I to nitko ne kontrolira, a ljudi koji više ne žele raditi na EU fondovima ne možete se tako lako riješiti - rekla je Čikotić.

Rasipanje novca

Kaže i da Vlada ne želi provesti reformu javne uprave jer u ladici već drugu godinu stoji 20 projekata za koje je iz EU osigurano 880 milijuna kuna. Oni uključuju digitalizaciju, jedno mjesto na kojem bi se obavljala testiranja za buduće službenike i tako spriječila politizacija. Digitalizacija bi donijela i manju potrebu za ljudima.

- Ali i mi uvedemo sustav e-prijave novorođenčadi, ali ne smanjimo broj matičara. Školujemo ljude za javnu nabavu, a onda raspisujemo natječaje za vanjske konzultante koji će provesti i pratiti nabavu. Stvarno se ponašamo kao da smo bogatiji od Švicarske - kaže Sonja Čikotić.