Projektom RokOtok spojio ljude i otoke te ispunio obećanje sinu: Bilo je i tuge i ponosa

Ništa nema takvu težinu kao obećanje roditelja dano djetetu, a upravo je jedno takvo izraslo u projekt koji spaja otoke, a najmlađima daje priliku da istražuju ljepote mora i uče o važnosti njegovog očuvanja. Domagoj Jakopović, poznatiji kao Ribafish, preokrenuo je projekt RokOtok u spomen na sina Roka kojem bi prije spavanja pričao priče sa svojih putovanja. Upravo s tim pričama o plažama i putovanjima došao je na ideju da će zajedno obići sve naseljene otoke u Hrvatskoj. Avantura je brutalno prekinuta u Rokovoj trinaestoj godini, ali njegov otac odlučio je nastaviti tu priču i u nju uključiti i drugu djecu i roditelje.

Foto: RokOtok

- Volim reći da nas dvojica u stvari plivamo zajedno jer cijela priča je da smo Rok i ja krenuli obilaziti otoke, naravno s autom i trajektima, i da sam obećao kao što svaki tata obeća brda i doline, da ćemo zajedno posjetiti sve otoke. I sad kad stisne neka kriza, kad više ne mogu pogledam gore i mislim se "Kaj je lijenčino odustat ćeš?" i onda sam sebi kažem - nikad nema odustajanja - rekao nam je tada Jakopović.

Projekt RokOtok je u tri godine, kaže, doplivao do svih naseljenih hrvatskih otoka i povezao 6.000 klinaca i njihovih roditelja, baka, djedova, putnika namjernika... Za njega je dobio i nagradu Ponos Hrvatske 2022. godine. Posjetili smo ga povodom 20. rođendana naše nagrade.

Foto: Udruga RokOtok

- Cijela priča je nastala iz tragedije, i zbog toga je bila, potpuno nepredvidiva, nevjerojatno teška i zahtjevna, ali je zahvaljujući prvenstveno dobrim ljudima savršeno odrađena od početka do kraja. Nagrada Ponos Hrvatske došla je kao potvrda jednog ogromnog truda, lijepe ideje i velikih ljudi koji su zajedno satkali prekrasnu priču i ujedinili Lijepu našu na najbolji mogući način. Osobno sam bio presretan što je ideja naišla na plodno tlo i što su djeca širom regije shvatila poruku da imamo samo jedan Planet i da ga moramo čuvati i paziti, jer drugoga – nemamo. Nagrada Ponos Hrvatske donijela mi je uza sve ostalo i upoznavanje jednog sjajnog čovjeka i isto takvu veliku dušu, pozdrav također dobitniku, Goranu Šimiću iz Powerlifting Šibenik - govori Jakopović.

Ono što mu je bilo najvažnije, a to je obećanje koje je dao Roku, uspio je ispuniti. Obišao je 50 otoka te uspio zabosti 50. zastavicu.

Foto: RokOtok

- Pedeseti otok su bile Unije, a zvanični je doček bio u Puntu na Krku. Kasnije smo plivali do još dva otoka koji su popisom stanovništva to postali, pa se uz Vrnik i Babac taj broj na kraju popeo na 52. Osjećaj je bio beskrajno težak, mješavina ponosa na ljude koji su pomogli da se ja osobno izvučem iz najdublje depresije, obećanje Roku koje sam tako uspio ispuniti i ogromna tuga što njega više nema s nama. Tuga, ponos, praznina, svega je tu bilo... Uglavnom, hvala Roku što me učinio boljim čovjekom, beskrajno fališ, mališa - ističe Jakopović.

Projekt je to koji je prerastao samog sebe, a toliko je trenutaka bilo tijekom godina, da je teško neki izdvojiti.

- Svaki dan je bio priča za sebe, deseci volontera koji su nesebično provodili dane na olujnom moru, spavali u nehumanim uvjetima, ekipa koja je pakirala i slala poklone za djecu iz Zagreba, svi koji su prevozili, distribuirali, ma jedna fenomenalna ekipa velikih ljudi koji su odvojili svoje slobodno vrijeme da klinci na 50 lokacija poslušaju neke vrijedne i plemenite stvari i koriste ih u daljem životu. Zahvaljujem svim tim „malim“ ljudima na velikoj gesti, trudu, volji, hrabrosti i što su napravili da RokOtok uspije - kaže Jakopović.

Iako onda nije bio siguran kuda dalje kada završi sa svojom misijom, projekt je dobio svoj nastavak.

- U ljeto 2024. otplivan je prvi dio projekta RokPoluotok u kojem smo otplivali prvi dio Istarskog poluotoka. Tako smo prošlog lipnja krenuli iz Preluka i nakon 24 dana i 100 kilometara doplivali do Pule. RokPoluotok se nastavlja ovog ljeta kada plivamo od Pule do Savudrije, start je 23. lipnja, cilj 18. srpnja, pozivam ovom prilikom sve plivače, sportaše, klince i roditelje da nas prate na društvenim mrežama i pridruže na radionicama i deset dočeka na plažama zapadne Istre - otkriva Jakopović.

Dodaje i kako su u pripremi dokumentarac i knjiga.

Foto: Udruga RokOtok

- Dokumentarac je snimio i trenutačno ga montira redatelj Igor Bogdanović, i ako se sve zvijezde poklope - trebao bi biti gotov ovog ljeta! Baš kao i knjiga koju nikako da dovršim - kaže Jakopović.

A dok ne pliva, hladniji dio godine provodi čisteći vikendima Zagreb i okolicu s Čistećim medvjedićima.

- I tu nam se možete pridružiti i kroz brojne akcije upoznati vrijedne, hrabre i dobre ljude te poslati poruku o opasnostima od globalnog zagađenja. RokOtok i RokPoluotok završavaju s višednevnim plivanjima i koncentriramo se na jedan događaj godišnje, plivački maraton u spomen na Roka koji bi se trebao održavati u lipnju. Ali prvo da mi zaokružimo Istru pa se onda čujemo . Puno vam hvala što od prvog dana pratite i podržavate RokOtok, plivamo dalje - zaključuje Jakopović.

