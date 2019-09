Prokišnjavao bus: 'Sve je bilo mokro, otvorili smo kišobrane'

Putnici koji su u ponedjeljak oko 19 sati putovali autobusom jednog hrvatskog prijevoznika na relaciji Zagreb-Dubrovnik, doživjeli su velike neugodnosti.

Djevojka koja nam je poslala fotografije i snimke, kaže kako su taman krenuli s autobusnog kolodvora, a mogle su se primijetiti prve kapi.

- Tek smo krenuli na put, mogli smo se vratiti i zamijeniti autobuse, međutim, vozači su nastavili - ispričala nam je čitateljica. Autobus je krenuo u 19 sati s autobusnog kolodvora, karta je koštala 180 kuna za jedan smjer do Ploča, a ovoga puta je uključivala i prokišnjavanje. Inače, kaže da je to bila najskuplja karta za taj dan jer se valjda očekuje da će u to vrijeme puno ljudi ići tom relacijom.

'Sjedalica za dijete je bila mokra'

- U autobusu je bila žena s djetetom u automobilskoj sjedalici koja je bila mokra pa je dijete morala cijelim putem držati u krilu. Autobus je bio pun do Karlovca ili još malo dalje, a onda su svi koji su sjedili do prolaza mogli sjesti do prozora i tako ne kisnuti. Dotada su sjedili na mokrim sjedalima, a koji su imali kišobrane otvorili su ih da voda ne pljušti po njima - rekla nam je čitateljica.

Dodala je kako je voda curila iz rupa za klimu, a prokišnjavanje se pojačavalo kada bi autobus usporavao.

- Sjedneš, veseli se što ideš kući i onda cijelim putem sklanjaš se od kišnih kapi. Zanimljivo je što su ljudi valjda naučili na ovakve stvari pa im je to valjda bilo normalno, čas su se smijali, a i vozači su fotografirali situaciju - rekla nam je čitateljica i istaknula da će tražiti povrat novca za svoju kartu.

