Avion promašio pistu i sletio u more: Svi putnici su preživjeli!

Putnički avion u kojem je bilo 47 ljudi je sletio u lagunu Chuuk. On je u petak trebao sletjeti u zračnu luku Weno, ali je promašio pistu i sletio u more.

No casualties. 35 passengers of #AirNiugini flight to #FSM that crashed into the sea in Chuuk have been evacuated to safety and taken to hospital. The flight was landing. pic.twitter.com/5nTOQZpin8

Zrakoplov je počeo odmah tonuti, ali spasioci su brzo reagirali i izvukli su ljude van. Nitko nije teže ozlijeđen. Zasad se ne zna zašto je zrakoplov sletio u more te se ne isključuju niti kvar niti greška pilota. U Boeingu 737-800 je bilo 36 putnika i 11 članova posade. U pomoć je odmah priteklo više od deset brodica.

"We came in low, we came in very low. Unfortunately, the flight attendants panicked, and started yelling, and I was trying to be calm and help as best as I could," said Bill Jaynes, passenger on flight of Air Niugini. https://t.co/GkKsmaDWjY pic.twitter.com/g1m6J6UbU2