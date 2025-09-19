Prometna se dogodila oko 17 sati na križanju Domovinskog rata i Slobode u Splitu gdje su prometne nesreće česte. Dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć, a među ozlijeđenima je i policajac
PROLAZILI NA CRVENO
VIDEO Prometna nesreća u Splitu: Policija vozila pod rotirkama, sudarili se s autom
Čitanje članka: < 1 min
Na splitskom raskrižju sudarili su se policijski automobil i osobno vozilo. Prema snimci koja je objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, policija je kroz raskrižje prolazila na crveno pod rotirkama, dok su drugi sudionici stali i čekali. No, jedan automobil nije primijetio policijsko vozilo i zabio se u njega.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako piše Dalmatinski portal, prometna se dogodila oko 17 sati na križanju Domovinskog rata i Slobode u Splitu gdje su prometne nesreće česte. Dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć, a među ozlijeđenima je i policijski službenik.
Obavlja se očevid.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku