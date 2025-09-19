Zagreb: Pijani policajac Mercedesom izazvao nesreću, ozlijeđena je i maloljetnica

Pijani policajac izvan službe jučer je kod Zagreba Mercedesom izazvao prometnu nesreću. Kako je izvijestila zagrebačka policija, jučer oko 17.55 sati u mjestu Jakovlje, sudario se s 50-godišnjakom koji je vozio Nissan.

Policajac je vozio automobil marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka i kretao se istočnom prometnom trakom kolnika u smjeru sjevera. Policija navodi da nije vozio sredinom svoje trake već je prešao na zapadnu prometnu traku. Prednjim dijelom vozila naletio je na prednji dio automobila marke Nissan zagrebačkih registarskih oznaka. U Nissanu je za volanom bio 50-godišnjak koji je neposredno prije prometne nesreće kočio i skretanjem udesno, prema zapadnom rubu kolnika, pokušao izbjeći sudar.

Od siline udara, Nissan je odbačen u smjeru sjeverozapada. Desnom bočnom stranom naletio je na zaštitnu ogradu sa zapadne strane kolnika. U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni maloljetnica iz Nissana i policajac, a 50-godišnjak iz Nissana je lakše ozlijeđen. Liječnička pomoć maloljetnici je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Policajcu i 50-godišnjem vozaču liječnička pomoć pružena je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, priopćila je PU zagrebačka.

Protiv policijskog službenika bit će podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti