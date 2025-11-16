Prometna nesreća u Zagrebu: Dvije osobe završile u bolnici

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u nedjelju u sudaru dvaju automobila u Zagrebu. Nesreća se dogodila u blizini jedne benzinske postaje, a policija je dojavu zaprimila u 19.50 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

- U Ilici se u smjeru istoka dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Prema dosad utvrđenom, dvoje ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u KBC Zagreb - rekli su nam iz zagrebačke policije