Obavijesti

News

Komentari 0
PROMETNA NA ILICI

Prometna nesreća u Zagrebu: Dvije osobe završile u bolnici

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Prometna nesreća u Zagrebu: Dvije osobe završile u bolnici
1
Foto: Čitatelj 24sata

U Ilici se u smjeru istoka dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, rekli su nam iz policije

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u nedjelju u sudaru dvaju automobila u Zagrebu. Nesreća se dogodila u blizini jedne benzinske postaje, a policija je dojavu zaprimila u 19.50 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

- U Ilici se u smjeru istoka dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Prema dosad utvrđenom, dvoje ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u KBC Zagreb - rekli su nam iz zagrebačke policije

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!
CIJELA ZEMLJA POD ALARMOM

Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!

Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a obilniji snijeg past će u Gorskom kotaru i značajnija količina zadržat će se na tlu
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025