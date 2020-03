Prometni kaos: Vozit će samo taksiji, kako ćemo na posao?

Nisu naši radnici dobili nikakve iskaznice, ne znamo kako će svi doći na posao, ne znamo jesmo li na popisu nužnih djelatnosti iako bi trebali biti, nismo sigurni koliko će ljudi uspjeti doći na posao. Ne znamo ništa. Kaže nam to menadžer u jednoj prehrambenoj tvrtki.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I drugi s kojima smo razgovarali, primjerice tvrtka koja se bavi distribucijom nužnih dezinfekcijskih sredstava, kaže da nikakve iskaznice nisu stigle. Danas je prvi radni dan kada prestaje voziti javni prijevoz u gradovima, nema ni međugradskih linija, a radnici moraju doći na posao.

I to ne samo u državnim i javnim upravama, nego i lokalnoj upravi, privatnim tvrtkama... U Zagrebu će primjerice voziti tek osam autobusnih linija. I to svakih sat vremena. Detalji trasa su dostupni na internetskoj stranici ZET-a.

Na isti način se organizirao i splitski Promet. Međutim, u te autobuse smiju ući samo oni s posebnim iskaznicama Stožera civilne zaštite. Ali tih iskaznica do zaključenja ovog broja nije bilo.

Potres u Zagrebu je dodatno usporio i tu logističku operaciju. Nitko nam nije znao reći osnovna pitanja: Koliko iskaznica će biti podijeljeno, kako, kada i kome. I ostali gradovi organiziraju posebne linije prijevoza, ali uopće ne znaju tko će imati posebne iskaznice i hoće li ih uopće itko do ujutro dobiti.

Neki daju i popuste

- Iskaznice su spremne, ali svi koji su ih trebali podijeliti su zbog potresa bili zauzeti drugim poslom zbog potresa - rekao je Davor Božinović.

Najgore što bi se moglo dogoditi da ljudi čekaju u grupama na stanicama i onda ne mogu u autobuse. Željeznički prijevoz je također prekinut. Jedan od članova Stožera nam je rekao da su morali zaustaviti javni prijevoz jer se samo tako može spriječiti koncentracija puno ljudi u zatvorenom prostoru.

- Na raspolaganju su taksi prijevoznici. Vjerujem da će svi koji moraju na posao pronaći rješenje, a poslodavci također moraju voditi računa o tome za svoje ljude - rekao nam je.

U Osijeku su također problemi. Tvrtke poput Saponije i Kandida koje zapošljavaju veliki broj radnika iz okolice grada ostale su bez prijevoza za njih. Osječki stožer pokušava to riješiti. Hrvatska, dakle, u ovom trenutku ovisi o taksi prijevoznicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Oni će sigurno u svim gradovima imati povećani promet iako je promet dosad iznimno pao. Stožer je izdao i naputke o obveznoj dezinfekciji taksija nakon vožnji, a Uber i sve tvrtke i obrtnici koje smo kontaktirali kažu da će se toga strogo pridržavati.

Taksiji se dezinficiraju više puta, vozači imaju zaštitu, neki imaju i bočice s dezinficijensima. Putnici trebaju sjediti na zadnjem sjedištu i to ne iza suvozača ako je to moguće. Ako imaju masku, putnici se mole da je stave. Oni koji poznaju taksi tržište, upozoravaju da je moguće i povećanje cijena za one koji rade preko aplikacija jer im to zakon dozvoljava.

- Savjetujem svakome tko bude naručivao taksi da pogleda cijenu prije potvrde vožnje, a ako zovu da pitaju kolika je cijena - kaže nam jedan iskusni taksist.

Ali neki su odlučili dati i popuste tijekom krize. Eko taxi kaže da će imati od ponedjeljka popust od 10 posto za sve.

- Želimo biti solidarni i pomoći - kaže Mislav Munivrana iz Eko taksija.

Subvencija karte za taksi?

U splitskom Žutom taksiju će besplatno prevoziti djelatnike bolnice s posla i na posao. Samo ih trebaju nazvati. U Zagrebu koji će imati najviše potrebe, registrirano je oko sedam tisuća taksista, ali oko pet tisuća je aktivno. Najveće udruženje je Radio Taxi Zagreb kaže da su osigurali i maske i rukavice.

- Cijena je uvijek ista, bila kiša, snijeg ili ovakva izvanredna situacija - kaže Danijel Pilko.

Uber nam nije odgovorio na dio o tome hoće li cijene rasti, a odgovor nismo dobili ni od Bolta. Zanimljiva je i ideja i Osječkog Taxija. Oni također neće dizati cijene.

- Spremni smo i na pregovore s gradom u smislu subvencije karata za taksi, umjesto za gradski prijevoz - kaže Domagoj Horvat iz tvrtke.

Cammeo nam je također odgovorio da ne dižu cijene.