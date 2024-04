Prometni kolaps je zbog rallyja u Zagrebu, a ovo su bitne upute

Automobili stoje u Vukovarskoj ulici između Savske i Držićeve te na Slavonskoj aveniji od Heinzelove do Savske u smjeru zapada.

Zbog rallyja je zatvoren zapadni trak Ulice Hrvatske bratske zajednice kod zagrebačkih fontana (u smjeru juga).

Iz Grada su jutros objavili da će, zbog održavanja sportske priredbe WRC CROATIA RALLY 2024., Ulica Hrvatske bratske zajednice u smjeru jug, od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, biti zatvorena za sav promet danas, 18. travnja 2024. od 11:00 do 24:00 sata. Radi se o istoj regulaciji prometa kao i prošle godine. Najavili su i da će biti zauzeto istočno i južno parkiralište kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

- Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te za razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu - apelirali su jutros iz Grada Zagreba.

Busevi s Glavnog kolodvora voze obilazno

Priopćenje od ZET-a prenosimo u cijelosti.

'Zbog održavanja startne ceremonije Svjetskog reli prvenstva (WRC Croatia Rally 2024.), u četvrtak, 18. travnja, od 11 do 24 sata, autobusne linije s terminala Glavni kolodvor prometovat će izmijenjenim trasama u smjeru Novog Zagreba zbog zatvaranja zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice.



Autobusne linije 108 (Glavni kolodvor - Savski most), 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 219 (Glavni kolodvor - Sloboština), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor - Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor - Petrovina), 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh), 313 (Glavni kolodvor - Vukomerić) i 330 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) prometovat će s terminala Glavni kolodvor lijevo Ulicom grada Vukovara, desno Avenijom Marina Držića, desno Slavonskom avenijom, potom će skrenuti lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca i nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.



U smjeru Glavnog kolodvora autobusi prometuju uobičajenim trasama.



Za vrijeme posebne organizacije prometa, stajalište Lisinski - zapad neće biti u funkciji.



Autobusna linija 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje) prometovat će s terminala Glavni kolodvor istom trasom kao i gore navedene linije, ali će sa Slavonske avenije skretati lijevo na Kruge i nastaviti uobičajenom trasom. Pri povratku autobusi prometuju redovnom trasom. Autobusi linije 218, u smjeru Savice i Borovja neće koristiti stajališta Lisinski i Nacionalna sveučilišna knjižnica.



Autobusna linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) prometovat će izmijenjenom trasom samo u smjeru Novog Jelkovca. S terminala Glavni kolodvor autobusi će skrenuti lijevo na Ulicu grada Vukovara, potom desno na Aveniju Marina Držića te lijevo na Slavonsku aveniju otkuda nastavljaju uobičajenom trasom. Autobusna linija 281, u smjeru Novog Jelkovca, neće koristiti stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge.



Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje.'