Prometni stručnjak o nesreći na osječkom Street Raceu: Publika želi biti blizu, opasan je to sport

Tijekom ovakvih manifestacija gledatelji žele biti što bliže vozačima, osjetiti vibracije, miris spaljene gume i benzina. Žele biti blizu, a smeću s uma da to je opasan sport, kako za vozača, tako i za publiku. Svi su željni adrenalina.

Komentirao je tako nesreću na osječkom Street Raceu sudski vještak za promet Goran Husinec. Naime, tijekom utrke vozač u Audiju, koji je modificiran i ima 1500 konjskih snaga, izgubio je kontrolu i zabio se u tribinu s gledateljima. Ozlijeđeno je šesteo ljudi. Tribinu je od staze dijelila tek niska metalna ograda. Husinec dodaje kako su sigurnost i ugođaj publike tu uvijek u koliziji.

- Za nekakvu veću sigurnost vi biste trebali udaljiti tribine barem 30-ak metara dalje, a onda dolazite do toga da to više nije takav doživljaj tog nastupa. Možete i razvući te tribine na čitavih 400 metara, no mislim da takvih kod nas nema. Svatko treba biti svjestan opasnosti, da ondje ne vode malu djecu - kaže Husinec.

Prema njegovu iskustvu, ovakve su nesreće vrlo rijetke i u svijetu.

- Kod nas je vjerojatno prvi put da se ovakvo što dogodilo u 30-ak godina, a zbilja imamo puno ovakvih susreta. Vi možete postaviti i kameni zid, no opet se može dogoditi da ga auto udari i pri takvim brzinama preleti preko i nekoga ozlijedi - kaže Husinec i dodaje kako je najsigurnije takvo što "gledati na televiziji".

Robert Markt, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza, rekao je za HRT kako je auto vjerojatno proklizao zbog kvara.

- Zasad ne možemo znati što je točan razlog. Prema onome što se vidjelo na snimkama, pokazuje se da je došlo do pogreške u prijenosu snage. Jedna strana prenosila je snagu na kotače, dok je druga ostala blokirana što je dovelo do okretanja i zanošenja automobila - rekao je Markt.

Smatra da je organizator utrke ispoštovao sva pravila koja su propisana pravilnicima.

- Utrka je bila u organizaciji Autokluba Slavonija po 31. put. Znači, iskustvo postoji, pridržavali su se svih pravila. Kao što ste mogli vidjeti, u prvih 200-tinjak metara smješteni su gledatelji zato što su tu brzine manje - rekao je Markt te se osvrnuo na vozača.

- U pitanju je naš najtrofejniji vozač s možda, usudio bih se reći, najkvalitetnijim automobilom i njemu se dogodila takva pogreška. Zanima nas izvješće policije, kako bismo mogli, ako je potrebno, promijeniti pravilnike o sigurnosti koji postoje. Nije nam u cilju da se događaju ovakve scene - dodao je Markt.

Vlasnik automobila se, na pozive 24sata, nije javljao.

Markt smatra kako je to bio vrhunski automobil koji je prije nekoliko godina na Hockenheimu pobijedio u europskoj konkurenciji.

- Prema onom što mi je rekao vlasnik radionice, snaga automobila je oko 1500 konjskih snaga. Tu je potrebno napraviti pripremu starta kako se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo. Potrebno je zagrijati gume - pojasnio je Markt. 