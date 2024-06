Udario je s jurilicom od 1000 konjskih snaga u publiku: 'Ljudi su vrištali, ali nije bilo spasa'

Još sam pod šokom. Srećom, ja sam bio malo više gore. Auto je samo najednom izgubio kontrolu i ljudi su počeli vrištati, ali nije bilo spasa. Pokušali su pobjeći, skloniti se, ali nije bilo spasa, ispričao nam je čitatelj koji se danas našao svega nekoliko metara od kaosa na Street Race Showu u Čepinu, blizu Osijeka.

Naime, tamo je došlo do stravične prometne nesreće. Na aerodromu u Čepinu održavale su se utrke automobila, a jedan od natjecatelja je izgubio kontrolu nad vozilom te se zabio u tribinu na kojoj su bile stotine ljudi. Publiku od piste je dijelila samo metalna ograda.

Snimka nesreće je uznemirujuća.

- Jedan od vozača izgubio je kontrolu nad vozilom te udario u tribinu pri čemu je ozlijeđeno nekoliko gledatelja. Brzom reakcijom medicinskog tima, svim ozlijeđenima pružena je pomoć i nitko nije u životnoj opasnosti. Event se nastavlja, ali zbog očevida koji je u tijeku utrke se do kraja dana više neće održavati - priopćili su organizatori Street Race Showa.

Kako doznajemo, u publiku se zabio modificirani automobil Audi S2 koji s preinakama ima više od 1000 konjskih snaga. Umjesto lima sav je obložen karbonom. Sve je teško nekih tridesetak kilograma. 402 metra prođe za 7,7 sekundi.

Iz policije su nam istaknuli kako je do nesreće došlo oko 15.25 sati te da je u nesreći ozlijeđeno šestero ljudi. Sve su ih prevezli u KBC Osijek, a težina njihovih ozljeda nije bila poznata. Na mjestu nesreće je brzo stigla i policija kako bi obavila očevid.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vidio sam da su dvije žene ozlijeđene. Baš je zastrašujuće bilo. Auto je naletio ravno u njih - ispričao nam je čitatelj dramatične scene. Prema snimkama se vidi i kako je automobil krenuo sa starta te počeo driftati. U tom trenutku se stvorio i oblak dima od spaljenih guma, a potom je izletio u tribinu. Na mjestu nesreće bila je vidljiva krv, a policija je sve ogradila.

Upozorenje, snimka je uznemirujuća.

Pokretanje videa... 00:41 Dramatična snimka: Vozač se autom zabio u publiku na Street Raceu u Čepinu, ima ozlijeđenih | Video: 24sata Video

Detalje strave prepričao nam je i drugi čitatelj koji se našao nekoliko metara od mjesta udara.

- Prijatelj i ja smo također bili u prvom redu. Za samo nekoliko metara smo izbjegli nesreću. Taj auto se zaokrenuo taman ispred nas jer svi vozači imaju običaj raditi tako neki show prije utrke. On je zagrijavao gume. Ipak je to auto od 1500 konja, Audi S2. Nažalost, mislim da je za ovakvu vrstu događaja osiguranje bilo preslabo. Ispred publike su bile one obične metalne ograde kao na koncertima - kazao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Dodaje da je Hitna pomoć za 3 minute uspjela doći do ozlijeđenih te su oni odmah prevezeni u bolnicu.

- Koliko sam uspio vidjeti dvije žene su imale prijelome nogu, a dvoje ljudi je bilo izgrebano i imalo je lakše povrede - rekao je.