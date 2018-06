Promijenio identitet: Mislili da je špijun, a samo je htio nestati

Visoki dužnosnik u američkoj zrakoplovnoj bazi Kirtland, koji je netragom nestao prije 35 godina, pronađen je početkom mjeseca u Kaliforniji gdje je živio pod lažnim imenom.

Odjel američkog zrakoplovstva koji se bavi specijalnim istragama u priopćenju za medije objavio je kako je William Howard Hughes Jr. lociran u njegovoj kući, a do njega su došli istražujući prevaru s putovnicama u kojoj se pojavio i njegov lažni identitet.

Hughes je inače bio uključen u tajno planiranje i analize NATO-va sustava nadzora, zapovijedanja i nadzora komunikacijskih kanala tijekom Hladnog rata. Specijalizirao se za radarski nadzor.

