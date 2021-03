Podsjetimo, sat će se pomaknuti unaprijed u nedjelju u 2 sata ujutro, tako da se 2 sata, 00 minuta i 00 sekundi računa kao 3 sata, 00 minuta i 00 sekundi, izvijestio je Državni zavod za mjeriteljstvo, sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena.

Ljetno računanje vremena bit će na snazi do 31. listopada 2021.

Iz HEP-a su izvijestili kako će se, prelaskom na ljetno računanje vremena, električna energija utrošena od 8 do 22 sata obračunavati prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi (NT).

Prelaskom na ljetno računanje vremena sunce će kasnije izlaziti, ali će kasnije i zalaziti zbog čega će dani imati manje svjetla u jutarnjim i više svjetla u popodnevnim satima.

U EU rasprava o ukidanju procedure pomicanja sata traje već niz godina, no još uvijek se ne zna kada će se to stvarno i dogoditi. Ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da je velika većina građana Europske unije protiv pomicanja kazaljki na satu, a Europska komisija je najavila takvu odluku. No, zbog različitih stavova članica predložila je da svaka zemlja za sebe odluči hoće li nakon 2021. godine pomicati sat ili neće.