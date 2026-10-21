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PROMJENA VREMENA

Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg

Piše 24sata,
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Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg
Foto: N. Pavletic, Pixsell/canva
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Riječani se pripremaju za obilne kiše i moguće snježne oborine u gorju, dok nadležne službe poduzimaju mjere za osiguranje sigurnosti u prometu tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Promjena vremena stigla je u Hrvatsku, a najviše oborina očekuje se duž cijelog Jadrana. Prognostičari su najavili obilnu kišu s grmljavinom, a zbog svega je izdan i narančasti meteoalarm za dio zemlje.

Riječko područje očekuje veću količinu kiše, a grad je u pripravnosti. Ophodari, semaforisti i prometni operateri Rijeka plusa, zajedno s ostalim interventnim službama, nalaze se u stanju pripravnosti kako bi se, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, osiguralo što sigurnije i protočnije odvijanje prometa.

- Nadležne službe nastavit će pratiti stanje na riječkim prometnicama i poduzimati potrebne mjere kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu tijekom najavljenog pogoršanja vremena - priopćili su iz Grada.

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Meteorolog Krunoslav Mikec prognozirao je za HRT da bi se ovakvo vrijeme ipak trebalo sutra u poslijepodnevnim satima smiriti. Kiše će biti i dalje ujutro, temperature će pasti, ali oborine bi do kraja dana trebale posustati.

- Kao ilustracija tih nižih temperatura, u subotu bi u gorju mogle lepršati i pahulje - istaknuo je. Za kraj vikenda ipak bi vrijeme trebalo biti stabilnije i sunčanije.

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