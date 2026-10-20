Stiže nam veliko nevrijeme, za dio Hrvatske upalili i alarme. Grmljavina, bura i - poplave!

Nakon nekoliko pretežno sunčanih dana, Hrvatsku očekuje izražena promjena vremena. Ciklona iz zapadnog Sredozemlja donosi osjetno pogoršanje koje će obilježiti kiša, pad temperature i opasno jugo na moru.

U većem dijelu zemlje utorak će još biti pretežno sunčan, no sa zapada će se postupno širiti naoblaka. U nizinama unutrašnjosti, kao i na području Zagrebačke županije, jutro je obilježila izrazito gusta magla.

Zbog smanjene vidljivosti koja ometa promet i aktivnosti na otvorenom, izdana su žuta upozorenja. Vozače se poziva na poseban oprez jer putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog, a na zračnim lukama moguća su kašnjenja.

Dok je u unutrašnjosti vjetar slab do umjeren južni, na Jadranu će jačati jugo. Na širem riječkom području prve kapi kiše moguće su već u noći na srijedu.

Foto: DHMZ

Srijeda donosi grmljavinske pljuskove i probleme na moru

Srijeda donosi ozbiljnije pogoršanje vremena uz obilniju kišu u gotovo cijeloj zemlji. Na Jadranu su mogući jaki pljuskovi praćeni grmljavinom, a u pojedinim gradovima poput Splita prognoziraju se velike količine oborina. Uz to, moguće su i poplave.

Najopasnije će biti u Dalmaciji gdje se očekuje jako jugo s olujnim udarima koji mogu dosezati brzine od 65 do 75 kilometara na sat. Zbog toga je za cijelu obalu i otoke upaljen žuti meteoalarm.

Foto: DHMZ

Zbog svega je za cijelu obalu Jadrana izdan narančasti meteoalarm.

Jaki vjetrovi podizat će opasne valove koji predstavljaju prijetnju manjim plovilima. Mogući su i prekidi pojedinih trajektnih linija, stoga se putnicima savjetuje praćenje prometnih informacija prije polaska.

Pomicanje sata

U unutrašnjosti će u četvrtak biti oblačno s kišom, nakon čega će zapuhati sjeverac. Taj će vjetar donijeti osjetno niže temperature, što će se najviše osjetiti u ranojutarnjim satima petka.

Iako petak donosi prolazno smirivanje vremena, vikend ponovno nosi naoblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu će se i dalje zadržati nestabilno vrijeme s mogućnošću novih obilnijih oborina.

Uz izraženu promjenu vremena, kraj tjedna donosi i prelazak na zimsko računanje vremena. U nedjelju, 25. listopada, građani će pomaknuti kazaljke jedan sat unatrag.

*uz korištenje AI-ja