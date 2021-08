Nakon što se za štenetom Apollom nakon prometne nesreće tragalo dva dana, priča je dobila sretan završetak - Apollo je pronađen, a vlasnica Višnja nije mogla suspregnuti suze.

- Dvije noći nisam spavala, potpuno sam rastresena, ali sretna što je on konačno s nama. Uz pomoć dobrih ljudi smo ga uspjeli locirati i naći - priča nam nam Višnja pa dodaje da potraga nije bila nimalo laka.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponovni susret vlasnice Višnje i Apolla nakon dva dana traganja

Naime, Apollo je nestao nakon što je Višnjin sin kod Plitvičkih jezera doživio tešku nesrećeu te sletio niz provaliju od 30 metara, pri čemu je psić Apollo ispao na cestu. Od šoka je pobjegao, a kasnije je išao od auta do auta tražeći njenog sina. Srećom, sin je nakon nesreće uspio izaći iz automobila nakon što je rukom razbio prednje staklo. Potrčao je tražiti Apolla, no on je već bio nestao.

- U ova dva dana, dobili smo mnogo dojava od ljudi da su ga viđali. Javile su mi se dvije žene da su ga vidjele kod mjesta Poljanak, no svaki put kad bi mu netko prišao, on je od straha pobjegao. Nikako se nije dao uloviti, svaki put kad bi mu prišli na 10 metara, on bi sumanuto počeo bježati dalje. Kada smo dobili sigurnu dojavu da se Apollo krije u toj šumi, prijateljica i ja krenule smo iz Zagreba prema mjestu Poljanak - priča nam Višnja pa nastavlja.

- Na kraju sam otišla sama u šumu tražit psa, jer ako bi vidio druge nepoznate ljude oko mene vjerojatno bi ponovno pobjegao. Satima sam ga tražila, našla sam i lisicu i srnu, ali njega nisam pronašla. No, rekla sam da se ne vraćam u Zagreb dok ga ne nađem. Probijala sam se kroz grmlje, i u jednom trenutku sam pala. Kad sam se digla, gledala sam oko sebe na koju stranu bi mogla krenuti, odnosno gdje je veća čistina, i onda... Ugledam Apolla kako sklupčan leži u grmlju. Odmah sam krenula prema njemu, a on je čekao da mu dođem. Čim sam mu prišla blizu od sreće je skočio na mene! Ne zna se tko je bio sretniji - kaže nam.

Iako je bio pomalo uplašen i izgreban po tijelu, Višnja kaže da će sve biti u redu, no još mora veterinarki na detaljan pregled. Iako je lutao dva dana, čak si je uspio pronaći i pseće prijatelje te pojesti njihovu hranu.

- Izgleda da je Apollo prvi Pitbull kojeg je tražila cijela Hrvatska i kojeg se nitko nije bojao. On je divan pas i velika je maza. Jedva čekam da se vratimo doma - kaže Vesna koja ovim putem zahvaljuje svima koji su joj pomogli tražiti Apolla, posebno gospođi Matei i Noveli te prijateljici Kseniji.