Pronađen je sa prostrjelnom ranom: 'Rex je bio član obitelji, a netko ga je bezdušno ubio'

Potraga za psom Rexom za obitelj je završila najcrnjim scenarijem. Njegov život ugasio je netko metkom, kazala je Višnja Pogorić iz okolice Mihovljana

<p>Rex nama nije bio samo pas koji čuva dvorište i kuću. Bio nam je i više od kućnog ljubimca, član naše obitelji. A sad ga više nema, netko ga je bezdušno ubio, kroz suze nam priča <strong>Višnja Pogorić</strong> iz okolice Mihovljana u Krapinsko-zagorskoj županiji.</p><p>Danima su ga tražili nakon što je odlutao iz dvorišta i nadali se kako će ponovno svog čupavog mješanca ugledati pred vratima. Nažalost, njegove blage smeđe oči više nikad ova obitelj neće vidjeti. Mašući repom neće ih više dočekivati kad dođu doma ni pratiti kad negdje odlaze. Neće više Rex trčati po dvorištu, valjati se po vrtu i uveseljavati ih svojim vragolijama. Potraga je završila najcrnjim scenarijem, a njegov život ugasio je netko metkom.</p><p>- Toliko smo bili vezani za njega, isplakali smo more suza kad smo ga ugledali kako nepomično leži. Otišao je u nedjelju, oglasili smo ga da tražimo, puno ljudi se uključilo u potragu. Nažalost, moja prijateljica koja živi dalje od nas, u Graberju, ga je pronašla, ali mrtvog. Imao je prostrjelnu ranu. Odmah smo mlađi sin (18) i ja autom otišli po njega, dovezli ga doma i pokopali. Ne možemo vjerovati da ga više nema, ne mogu vjerovati da ima tako zločestih ljudi, tuga je ogromna - priča Višnja. </p><p>Rex je bio s njima otkako je bio štene. Bio je star šest godina i svi ukućani, ali i susjedi, su ga obožavali. Sinovi su posebno bili vezani uz njega, pogotovo Matija (26), koji je nepokretan i u kolicima. Sve su radili zajedno.</p><p>- Baš je bio poseban i jako pametan pas. Sve je znao i razumio. Bio je bezopasan, dobar, umiljat. Velika maza. Kad god bi s Matijom išli u šetnju, Rex je obavezno išao uz njega. U dvorištu bi ležao uz njegova kolica, kao da ga čuva. I mlađi sin ga je obožavao, to je bila neizmjerna ljubav. Susjedu je obavezno pratio svako jutro do stanice kad bi išla u školu i nije se micao dok ona ne bi ušla u bus. Kad bi nju ispratio, onda bi se vratio doma - priča sa sjetom Višnja.<br/> Nada se da će osobi koja je ubila njihovog mezimca proraditi savjest i da to više nikad neće napraviti, oduzeti nekome voljeno biće.</p><p>- Svi smo jako tužni. Čuvajte svoje pse jer ima ljudi koji ih baš ne vole i misle da imaju pravo ubijati ih. Želim poručiti osobi koja je to učinila da se srami jer nije imala nikakvog prava ubiti mog psa - poručuje i Matija. </p>