Pronašli 15 ljudi zatvorenih u prikolici kamiona u Engleskoj

Policija u Engleskoj je u srijedu pronašla još jedan kamion u čijoj se prikolici nalazilo 15 ljudi. Na svu sreću nitko od njih nije bio ozlijeđen, što nažalost nije bio slučaj kada je prije više od tjedan dana policija u Essexu pronašla u prikolici kamiona 39 mrtvih.

Kamion je pronađen u blizini Wiltshirea, grofovije na jugozapadu Engleske, nakon što je policiji dojavljeno da je se tamo nalazi sumnjivo vozilo. Bio je parkiran pored puta, a policija ga je odvezla nakon pretresa.

Lorry being driven away after a police search near Chippenham. 15 people found in the back - all aged over 16. Man in his 50s now being questioned on suspicion of assisting illegal entry. More @BBCNews @bbcpointswest pic.twitter.com/qh8Li2agiJ