Pronašli mladiće koji su zapalili igralište: Imaju 17 i 18 godina

Policijski službenici dostavljaju posebno izvješće protiv 18-godišnjaka i 17-godišnjaka Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Slavonskom Brodu kao dopune kaznenim prijavama

<p>Težak oblik vandalizma dogodio se u lipnju ove godine na dječjem igralištu u krugu Tvrđave Brod. Pojedinac ili više njih zapalili su jedno od najljepših igrališta u Brodu na Savi.</p><p>– Što reći, nego da je ovo sramotno. To je najljepše i najsigurnije dječje igralište u našem gradu, odmaknuto od prometnica. Od vandala je teško sačuvati našu zajedničku imovinu. Po meni policija će se morati više angažirati, jer ovo se dogodilo oko dva sata ujutro. Nakon vikenda bilježimo vađenje prometnih znakova, nije malo onih koji automobilima i motociklima ulijeću u kružne tokove, devastira se sve što se može, kao da to nije naše – rekao je <strong>Mirko Duspara</strong>, gradonačelnik Slavonskog Broda.</p><p>Potpuno je uništeno dječje igralište, ostalo je samo zgarište. Sprave su u cijelosti izgorjele i nisu više za korištenje. Slika je još tužnija jer se radi o igralištu koje je prilagođeno djeci s invaliditetom. Za očekivati je da će policija pronaći vandala koji je zapalio dječje igralište i eventualno one koji su bili s njim i primjereno ih kazniti.</p><p>U ponedjeljak, 09. studenog policija je izvijestila da su pronađeni počinitelji ovog nedjela.</p><p>- Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod, otkrili su počinitelje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Radi se o kaznenom djelu, koje je počinjeno 25./26. lipnja 2020. godine, u 1.10 sati, na dječjem igralištu, u blizini Gradske uprave (Tvrđava, Vukovarska ulica), u Slavonskom Brodu.</p><p>Policijski službenici su operativnim radom na terenu, došli do saznanja o mogućim počiniteljima u dobi od 18 i 17, koje su pronašli, te nad njima proveli kriminalističko istraživanje. Pritom je potvrđeno, da su osumnjičeni, navedenog dana oštetili i zapalili drvene i plastične dijelove ljuljački, ljestava i tobogana na dječjem igralištu, pričinivši štetu od više desetaka tisuća kuna.</p><p>Policijski službenici dostavljaju posebno izvješće protiv 18-godišnjaka i 17-godišnjaka Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Slavonskom Brodu kao dopune kaznenim prijavama, te izvješće Centru za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu - rekla je <strong>Kata Nujić</strong>, glasnogovornica PU Brodsko posavske. Sada su na redu pravosudni organi, koji bi ovaj vandalski čin trebali primjerno kazniti.</p>