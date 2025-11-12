Pucnjava u Rijeci, muškarac je mrtva, ženu prevezli u bolnicu

Dvoje ljudi, od kojih je jedna davala znakove života, pronađeno je u stanu na području Viškova u utorak navečer, izvijestili su iz PU primorsko-goranske. Postupajući po dojavi, muškarca su u stanu pronašli mrtvog, dok su ženu prevezli u KBC Rijeka.

U tijeku je provođenje očevida te se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica navedenog događaja.

O svemu se priopćenjem oglasio i DORH.

" Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 37- godišnjakinja.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci će tijekom današnjeg dana izdati potrebne naloge kako bi se provođenjem daljnjih izvida i dokaznih radnji utvrdile sve okolnosti događaja."