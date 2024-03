Pronašli ostatke dječaka Emilea (2) koji je nestao u Alpama: Mjesecima ga tražile tisuće ljudi

Pronašli su kosti nestalog dječaka Emilea Soleila, piše Daily Mail. Analizom je utvrđeno da se radi upravo o dječaku koji je nestao prošle godine, a njegovi ostaci pronađeni su u blizini kuće iz koje je nestao.

Podsjetimo, misteriozni nestanak dvogodišnjeg dječaka Emilea Soleila podigao je Francusku na noge. Plavokosi mališan smeđih očiju u žutoj majici, bijelim hlačama i cipelama za planinarenje nestao je 8. srpnja prošle godine, u mirnom planinskom selu Le Vernet na jugu zemlje. Bio je na odmoru kod bake i djeda kada je nestao iz vrta u kojem se igrao. Dječakova obitelj spremala se krenuti na izlet, a shvatili su da ga nema kada su ga htjeli smjestiti u automobil, stoga su odmah pozvali policiju. Navodno su dječaka vidjele najmanje dvije osobe kako "trči po ulici", ali su ga, kako tvrde, "izgubili iz vida".

Policija je pokrenula opsežnu zračnu i kopnenu potragu u kojoj je sudjelovalo više od 500 volontera, a policija je ušla u svaku kuću u selu u kojem je je Emile nestao. Osim volontera, u sve su bili uključeni i forenzičari, policija, vatrogasci, članovi obitelji, susjedi. Ispitali su stotine ljudi, stanovnika i putnika koji su prolazili kroz mjesto koje se nalazi svega 50-ak kilometara od autoceste. Pretražili su šumu i okolicu, a u sve su bili uključeni i potražni psi.

Selo su u potpunosti zatvorili, a u njega su smjeli ući samo vojska i policija. Područje gdje su posljednji put vidjeli dvogodišnjeg dječaka "češljali" su pomoću helikoptera kojima su odašiljali glas Emileine očajne majke preko planinskog područja, u pokušaju i nadi da pronađu nestalog sina. Podignuli su i dronove s termovizijskim kamerama.

- Pripremali smo se za večer kad nam je rečeno da je dijete nestalo. Svi smo otišli vidjeti što možemo učiniti da pomognemo što je prije moguće. Tražili smo mjesta gdje bi mogao biti, stvarno smo ga posvuda tražili - ispričala je Marie-Laure, vlasnica bara u Le Vernetu.

Francois Balique, gradonačelnik Le Verneta rekao je da su jedna ili više odraslih osoba "prisilno odvele" Emilea iz sela, prenosi The Independent. Do konkretnih tragova nisu uspjeli doći, stoga su potragu prekinuli nakon nekoliko dana. Od tada do danas, pojavljivale su se razne teorije o njegovom misterioznom nestanku, od toga da ga je pregazio automobil ili traktor, a vozač je sakrio tijelo kako bi izbjegao kazneni progon, do druge teorije da je netko oteo dijete i odveo ga daleko od sela. Okolnosti Emileovog nestanka su još uvijek nejasne.