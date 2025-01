Propali pregovori u čakovečkoj bolnici: 'Kirurzi postavili nove zahtjeve. To je neprihvatljivo...'

Novi sastanak koji su u utorak održali ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren i desetero kirurga koji su dali otkaze, nezadovoljni imenovanjem Roberta Grudića šefom Kirurgije, nije završio dogovorom, a kirurzi su iznijeli dodatne zahtjeve koje Hren nije želio prihvatiti.

Iako se činilo da će nakon jučerašnjeg sastanka, kojem je nazočila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, doći do pozitivnih pomaka u čakovečkoj bolnici, to se nije dogodilo. Ravnatelj je nakon sastanka izjavio da su kirurzi iznijeli dodatne zahtjeve koje je on prihvatio, no nakon pauze koju su zatražili vratili su se s novim zahtjevima.

"Iako sam ja pristao na sve njihove zahtjeve i uvjete, a to su smjena doktora Grudića s mjesta pročelnika Službe kirurških djelatnosti, micanje doktora Grudića s mjesta voditelja Centralno operacijskog bloka, izmjena pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta kojom bi se omogućilo provođenje izbora i tajno glasanje, a pristao sam i na zahtjev da doktor Magaš bude voditelj Odjela dječje abdominalne kirurgije, oni su došli s novim zahtjevom”, kazao je Hren istaknuvši da mu je to neprihvatljivo.

Traži se momentalna smjena doktora Kozjaka, Plešnara i Grgurovića. U stvari oni traže da izmijenim voditeljske pozicije i njih nekolicinu stavim na te pozicije. To je potpuno novi zahtjev o kojem do sada uopće nismo komunicirali i kojim se ultimativno traže smjene kirurga koji su proteklih desetak dana itekako požrtvovno o radili”, rekao je ravnatelj.

Hren je pozvao kirurge s kojima se sastao da objasne zbog čega je došlo do tako naglog obrata u njihovim zahtjevima te zašto i dalje ne žele doći na posao. Rekao je i da novi sastanak nije dogovoren ali da je otvoren za daljnji dijalog.

Upitan tko će u idućim danima obavljati operacije u čakovečkoj bolnici, odgovorio je kako su sada u potpuno novoj situaciji.

"Probat ćemo, ukoliko će biti potrebno, opet pozvati kolege iz okolnih bolnica da nam uskoče u pomoć, s obzirom da se naši kirurzi i dalje ne žele vratiti na posao”, rekao je.

Hren je o novonastaloj situaciji informirao i ministricu zdravstva Irenu Hrstić koja je, kazao je, također iznenađena novim zahtjevima.