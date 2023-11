Propao i najnoviji pokušaj da izvuku radnike u Indiji: Kreću u riskantno okomito bušenje

Čak 41 radnik zarobljen je u indijskom tunelu Silkyara-Barkot u planinskoj državi Uttarakhand više od dva tjedna nakon što je klizište uzrokovalo urušavanje ulaza u tunel i blokiranje zidom od betonskih ruševina, krhotina i metala. Vlasti su prošli tjedan optimistično obećale da će ih spasiti za samo nekoliko sati, nakon što su uspjeli probušiti 50 metara ruševina, ostavljajući samo 10 do 15 metara lijevo od blokade. Međutim, operacija je u završnoj fazi naišla na brojne prepreke.

Kvar na stroju

Foto: FRANCIS MASCARENHAS

Ogromni stroj za bušenje, dovezen iz SAD-a, koji se vodoravno probijao kroz guste ruševine, pokvario se u petak nakon što je udario u metalnu prepreku, zadavši udarac nadi da je spašavanje blizu. Vlasti su rekle da se bušilica popravlja, a u međuvremenu je 200 spasilaca ručno bušilo i uklanjalo ruševine pomoću sustava remenica, što je mukotrpan i dugotrajan proces.

Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama rekla je da su spasioci u nedjelju također počeli okomito bušiti šupljinu tunela u kojoj su radnici zarobljeni. Međutim, to se smatra daleko riskantnijim postupkom od horizontalnog bušenja. Dužnosnici su ga ranije smatrali "opasnim" jer može uzrokovati vibracije u ionako krhkoj himalajskoj geologiji i otvara mogućnost za nastanak novih pukotina te može dovesti do urušavanja većeg dijela stropa tunela.

Prijeti daljnje urušavanje

Geolozi su upozorili da je okomito bušenje veliki rizik jer bi jake vibracije uzrokovane bušenjem prema dolje mogle predstavljati ogromnu prijetnju planinama i također destabilizirati okolni teren na kojem drugi žive.

- “Osamdeset i šest metara kopanja je potrebno da se dođe do zarobljenih radnika i napravi prolaz za bijeg. Već je izbušeno 15 metara - rekla je Nacionalna uprava. U pomoć su pozvane i vojska i zrakoplovstvo. U ponedjeljak su indijske vlasti rekle da bi okomito bušenje moglo biti dovršeno do četvrtka, ali su također upozorile da bi mogli proći dani ili tjedni dok ne dođu do ljudi unutra ako se pojave nove prepreke.

Foto: FRANCIS MASCARENHAS

Kući za Božić?

Arnold Dix, stručnjak za tuneliranje doveden iz Australije da pomogne u operaciji, također je dao vremensku procjenu.

- Moglo bi potrajati neko vrijeme, možda do mjesec dana, ali ne mogu odrediti točan vremenski okvir. Nije preporučljivo požurivati ​​proces. Prioritet je siguran povratak ovih muškaraca i uvjeren sam da će biti kod kuće za Božić - rekao je.

Održavao se stalni kontakt s onima koji su unutra, prvo kroz malu vodenu cijev, kroz koju su također prolazili hrana i kisik, a zatim kroz veću dovodnu cijev koja je uspješno umetnuta prošli tjedan, što znači da radnici mogu dobiti svježe skuhanu hranu, voće i sve potrebne lijekove. Unatoč niskim temperaturama vani, unutar tunela je toplo. Endoskopska kamera umetnuta u cijev također je pomogla u praćenju stanja zarobljenih muškaraca.

Još uvijek su sigurni

Syed Ata Hasnain, dužnosnik Nacionalne uprave, pokušao je uvjeriti rodbinu i javnost da su zarobljeni radnici i dalje sigurni unatoč njihovom produljenom zatočeništvu.

- Svi dobivaju hranu i lijekove. Medicinski i psiho-socijalni stručnjaci su tu i rade svoj posao. Poduzimaju se sve mjere opreza za sigurnost svih - rekao je na konferenciji za novinare.

Tunel se gradio kao dio vodećeg projekta premijera Narendre Modija vrijednog 1,5 milijardi dolara, koji ima za cilj povezati četiri glavna vjerska hodočasnička mjesta diljem Uttarakhanda kroz golemu mrežu cesta i tunela. Projekt se suočio s prosvjedima i tužbama ekologa i lokalnog stanovništva koji su upozorili da je probijanje kroz krhki himalajski teren štetno za okoliš i da može dovesti do klizišta i slijeganja tla.