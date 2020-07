Propast agencije Atlas: Od 152, samo 19 radnika ostaje raditi

Teška je situacija i u drugim agencijama i moguće je da uslijedi još otpuštanja, no zbog koronakrize u turizmu je već sada bez posla ostalo 10 do 15 000 sezonaca

<p>Koronakriza lančano je u probleme odvela i male kao što su hosteli, ali i one najveće. Najavljeni su otkazi u nekoć jednoj od najvećih putničkih agencija u Atlasu gdje bi većina djelatnika trebala dobiti otkaz, javlja <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3858192/koronakriza-dokrajcila-nekadasnjeg-giganta-od-152-ostat-ce-19-radnika-a-upitno-je-do-kada-ce-i-oni-biti/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>'Pratim situaciju u Atlasu od početka, nažalost gigant koji je ušao u samostalnu Hrvatsku s 1300 zaposlenih, sada je spao na 152 zaposlena. Od 152 zaposlenika, čak 131 je tehnološki višak. Ostat će njih 19, ali upitno je do kada će i oni ostati. Žalosno je što smo došli u tu situaciju, no ona nije od jučer. Na kraju ih je uzeo Agrokor koji je upao u probleme u koje je upao i tu su se gomilali problemi. Prenosio gubitak iz godine u godinu i nažalost danas Atlas koji je osnovan 1923. godine i koji je za tri godine proslavio sto godina, on sada nestaje sa scene putničkih agencija', rekao je Eduard Andrić, predsjednik sindikata turizma i usluga.</p><p>Andrić je napomenuo kako se u Hrvatskoj događa jedan apsurd, na početku godine svi su razmišljali gdje će nabaviti radnike za odrađivanje turističke sezone, no zbog korona virusa turizam je sada u poziciji da u razdoblju koje slijedi, a najvjerojatnije i u sljedećoj sezoni, bit će radnika na pretek.</p><p>'Radnici koji su u ovom trenutku višak, imat će problema. Većina njih će najvjerojatnije ostati na Zavodu, te oni koji imaju naknadu trebaju biti sretni. A oni koji nemaju naknadu zasigurno će biti u velikim problemima', kazao je Andrić.</p><p>'Mi kao sindikat nastojimo upravo to spriječiti, da velik broj radnika završi na Zavodu. Tražili smo potpore od strane Vlade i u tome smo uspjeli', dodao je.</p><p>Teška je situacija i u drugim agencijama i moguće je da uslijedi još otpuštanja, no zbog koronakrize u turizmu je već sada bez posla ostalo 10 do 15 000 sezonaca. I Andrić priznaje kako su sezonci sada u najgoroj poziciji.</p><p>'Pokušali smo pomoći sezonskim radnicima međutim Vlada nije imala sredstava da i tu ljudima da neku nadoknadu', kazao je Andrić.</p><p>Sindikat turizma i usluga priprema dopis prema Vladi i ministarstvu rada u kojem će zatražiti sastanak. </p>