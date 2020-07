Meggle odlazi, OPG-ovci očajni: 'Uredno su plaćali, što ću sad s 18 krava?! Propast ćemo...'

Meggle Grupa u Osijek je došla 2005. kada su preuzeli IPK MIA. Iako su najavljivali razne projekte, u pogonu u Osijeku izgradili su samo novu upravnu zgradu u vrijednosti od oko 700 tisuća eura

<p>Nakon što je njemačka tvrtka Meggle odlučila zatvoriti proizvodni pogon u Osijeku te bez posla ostaviti 160 djelatnika, ali i oko 350 poljoprivrednih kooperanata, u rješavanje nastale krize uključila se i Županija i Ministarstvo poljoprivrede. </p><p>Predsjednik Uprave Matthias Oettelo pozvan je da objasni otkaze, a s Ministricom poljoprivrede i Upravom Meggle Hrvatska dogovoren je sastanak za utorak.</p><p>- Alternativu tražimo i u razgovorima s našim tvrtkama oko eventualnog preuzimanja proizvodnje jer nećemo dozvoliti da se u Osijeku ugasi 50 godina duga tradicija mljekarstva - kazao je župan Ivan Anušić kojemu se ovim gospodarskim raspadom Megglea narušava razvojni projekt Slavonije i Baranje jer će direktno i indirektno bez posla ostati jako veliki broj ljudi. </p><p>Za planove zatvaranje tvornice radnici nisu znali. </p><p>- Smiješno je da smo za otkaze saznali iz medija. Tek kasnije je u dvorištu tvrtke održan sastanak gdje nam je predsjednik Uprave Marjan Vučak priopćio da radimo do kraja godine i tada svi dobivamo otkaze. Malo je reći da smo bili u šoku. U koroni smo imali mali pad proizvodnje ali to nije bilo strašno. U najcrnjoj varijanti očekivali smo smanjenje plaća. Otkaze nikako - kaže jedan od djelatnika Megglea u Osijeku koji je vjerovao da radi za stabilnu njemačku tvrtku. </p><p>Šokirani su i kooperanti. </p><p>- S Meggleom sam počeo surađivati prije 5 godina jer Vindija nije plaćala. Ovi su plaćali svaki mjesec. Imam 18 krava. Moja obitelj i naš OPG živi od tog novca. Nadam se da neću morati ugasiti OPG - kaže zabrinuto Antun Varzić iz Gundinaca koji je jedan od 300-tinjak kooperanata Megglea. </p><p>Meggle Grupa u Osijek je došla 2005. kada su preuzeli cijelu mliječnu industriju IPK MIA. Iako su najavljivali razne projekte, u pogonu u Osijeku izgradili su samo novu upravnu zgradu u vrijednosti od oko 700 tisuća eura.</p><p>- Meggle je prije šest godina počeo graditi tvornice u Kragujevcu i Bihaću jer oni nisu u EU i ne moraju udovoljavati standardima očuvanja okoliša. Kada su preuzeli IPK MIA dobro su znali da će im od 2020. trebati pogon za zbrinjavanje otpadnih voda i atest i da bez njega tvornica neće moći raditi. Sve ove godine oni nemaju pročišćivače otpadnih voda i više puta su upozoravani od strane Vodovoda da u Dravu ispuštaju štetne vode zbog čega su 2016. dali izraditi elaborat zaštite okoliša za izgradnju uređaja za predtretman tehnoloških otpadnih voda no, kada su saznali koliko to košta, odustali su od njega. Osim toga, u podrumu tvornice stoji ogromna količina uskladištenog amonijaka koji je otrovan i zabranjen u industriji. Oni su ga morali adekvatno riješiti no, zbog velikih troškova, ni za to nije izrađena strategija - kaže nam dobro upućen bivši djelatnik osječke tvornice dodajući kako većina radnika zna za te probleme jer se ta pitanja svako malo postave Upravi. </p><p>- Prema projektu koji smo izradili 2015. u suradnji s gradom Osijekom preduvjet za realizaciju projekta otpadnih voda je izgradnja gradskog pročistača za prihvat naših tehnoloških voda. Nažalost, gradski pročistač još uvijek nije u funkciji - odgovorili su iz Megglea. </p><p>Mljekarska industrija bila je najbolja u vrijeme ministra Čobankovića kada je postojalo 64 tisuće domaćih proizvođača i operativni program za mljekarstvo, cijena otkupa je bila 4,8 kuna, a onda je došao Meggle i srušio otkupnu cijenu i 50 tisuća malih proizvođača je zatvoreno. </p><p>Dok slavonsko-baranjski mljekari ostaju bez posla i tržišta, Bihaćko se hvali najvećom preradom mlijeka do sada. Plaća zaposlenog radnika u Meggle BiH je oko 4000 kuna.</p><p>- Odluka o gašenju proizvodnje odgađana je više puta zadnjih nekoliko godina s nadom da će se uvjeti poslovanja i okolnosti poboljšati te je konačno donesena tek kada su definitivno istražene sve druge opcije - napisali su u priopćenju u Meggleu.</p>