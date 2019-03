Propast Uljanika: Država je sve znala, ali im je ipak pomagala...

To vam je sve za pohapsiti, rekao nam je rezignirano jedan Vladin dužnosnik još prije više od godinu dana komentirajući poslovanje Uljanika.

Policija je samo kratko objavila da ih se tereti za više kaznenih djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju i subvencijsku prijevaru u brodogradilištima. Iz toga, ali i izjava glasnogovornice, policija i istražitelji očito su krenuli tragom izvješća državne revizije, ali i internih financijskih kontrola koje su provedene još krajem 2017. godine u 3. maju. Radi se o novcu koji je država dala za restrukturiranje 3. maja, a 560 milijuna kuna je završilo u Uljaniku.

- Nema se tu što puno reći, taj novac je nenamjenski potrošen. Sve smo mi dali DORH-u i vidjet ćemo što će oni sve utvrditi - rekao nam je još prije tri mjeseca jedan visoki Vladin dužnosnik.

O čemu se točno radi? Uljanik je 2013. preuzeo 3. maj i Komisija je odobrila plan restrukturiranja prema kojem država daje 847 milijuna kuna za restrukturiranje 3. maja, a skoro isti iznos trebao je dati Uljanik. Kao i u svakom takvom slučaju, novac za restrukturiranje ide na modernizaciju i promjenu poslovne sheme u prijelaznom razdoblju, uz vraćanje dugova.

Sve kako bi u konačnici na zdravim temeljima i bez državnih potpora brodogradilište nastavilo živjeti. No da nešto ne štima, nakon nalaza državne revizije, potvrdila je i nekadašnja potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

- Zatražili smo proračunski nadzor u 3. maju kako bi se ustanovio tijek novca i korištenja subvencija koje se isplaćuju iz državnog proračuna - rekla je tada Dalić.

Nadzor je završio u siječnju 2018. godine, ali iako su već tad znali da je bilo nenamjenskog trošenja novca, vlada Andreja Plenkovića daje pomoć od 96 milijuna eura. Vlada je čak i EU, koja je sve kontrolirala, prešutjela nalaz. Zauzvrat je uprava Uljanika trebala pripremiti plan restrukturiranja, ali niti to nije obavila, a ministar financija Zdravko Marić tad šalje oštro pismo u kojem upozorava da su neozbiljni, neodgovorni i da ne poštuju ugovorene obveze. No nadzor koji je krenuo nad potporama prerastao je prvotnu svrhu. Slijedeći trag novca i isplate, došlo se do spoznaje da je Uljanik ugovarao brodove pod takvim uvjetima i rokovima koje nikad nisu ostvarili. Samo su trebali imati punu knjigu narudžbi kako bi dobili nove kredite i državna jamstva. Zadnje izvješće Ministarstva financija kaže da je potrošeno više od milijardu kuna za koje je država dala 855 milijuna kuna jamstava, a da brodove nisu ni počeli graditi.

Uljanik je 2017. završio s nevjerojatnih 1,8 milijardi kuna gubitaka. Drugi krak istrage će ići za utvrđivanjem kome je od kooperanata otišao novac i koje su njihove veze s menadžmentom.