Prosidba u emisiji uživo: 'Noge su mi klecale, ali rekla je DA'

Kad sam ulazio u studio s prstenom u ruci, osjećao sam se kao najposebniji muškarac na svijetu. Noge su mi klecale, emocije obuzele... Morao sam staviti sunčane naočale kako se ne bi vidjele suze u očima, ispričao nam je pravosudni policajac Zoran Ćućuz koji je u petak zaprosio svoju odabranicu, voditeljicu Jabuka TV-a, Katarinu Bolfek, dok je uživo snimala svoju emisiju.

Cijela redakcija znala je što se smjera taj dan i svi su nestrpljivo čekali kada će Zoran kročiti uživo u eter i kleknuti pred Katarinu. Uz njega su bili najuži članovi obitelji Katarinine dvije kćeri Tasha i Pia, njena dobra prijateljica, također novinarka, Tena Šnajder, Zoranov sin Dominic te prijatelj Tomislav Bundić koji je svirao posebno osmišljenu verziju pjesme 'Katarina' od Gustafa. Jedina osoba koja nije mogla biti uz njega taj dan, zbog školskih obaveza, je njegova kći Chiara koja je svima posebno nedostajala.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije ulaska u redakciju, Zoran se činio miran, uvježbavao je stihove koje će reći svojoj dragoj no kada je došao 'taj' trenutak, bilo je očito kako je trema uzela maha. No on je sve to stoički podnio, a kada je ugledao nju, znao je da ništa ne može poći po zlu.

Ni ne sluteći što će se dogoditi, Katarina je u toku emisije uživo zanijemila kada ga je ugledala, a on joj je prišao, našalio se u svom stilu i izrecitirao najljepše stihove koje je čuvao samo za taj trenutak.

Kada je kleknuo pred Katarinu, bez razmišljanja je rekla 'da', a pala je i pokoja suza radosnica. Emisija o modi koja je išla uživo, na trenutak je promijenila smjer te postala svjedokom jedne ljubavi.

Foto: Zeljko Hladika/24sata

Jedno za drugo imaju samo riječi hvale, a ne trude se nimalo sakriti koliko si mnogo znače.

Iako su se upoznali prije sedam mjeseci od prvog trenutka znali su da tu postoji 'nešto'.

- Od prvog trenutka osjetila sam da je dobar čovjek,a kako je vrijeme prolazilo, sve više sam bila sigurna u to. Svakog dana me uči što je ljubav, bezuvjetnost, davanje, predanost... Od jedne iskre te večeri, ovo se pretvorilo u plamen koji iz dana u dan sve više raste i neizmjerno sam zahvalna na tome - govorila je Katarina ne skidajući osmijeh s lica.

Iako oboje iza sebe imaju propali brak, vjeru u ljubav nisu izgubili. Dapače, svako iskustvo, bilo pozitivno ili negativno, izgradilo ih je u osobe koje su danas. I sami su rekli da su se sreli prije 20-ak godina vrlo je vjerojatno da stvari ne bi bile kao što su sad.

- Sve se dogodilo u pravom trenutku, nije bilo potrebe više čekati s brakom - složili su se oboje.

Foto: Zeljko Hladika/24sata

Zoran je već i prije pitao Katarinu hoće li se udati za njega, no ona je htjela nešto posebno.

- On je mene već pitao 'je'l bi ti htjela', a ja sam mu rekla 'a gdje je prsten Zoki, pa ne mogu ja samo tako'. Ne udaje se čovjek svaki dan. Očekivala sam da će to biti danas, ali ni slutila nisam da će mi tako doći u emisiju - ispričala je Katarina.

Zoran, koji za sebe kaže da je izrazito emotivan i romantičan, odlučio joj je ispuniti tu želju.

- Ideja mi je pala na pamet kada su njezinu kolegicu također iznenadili za rođendan na isti način. Kada sam njezinim kolegama ispričao što smjeram, s oduševljenjem su to prihvatili. Tada sam počeo smišljati kako ću to izvesti, a da Katarina ne bi ni naslutila. Uspio sam je uvjeriti kako to sigurno neće biti dok bude radila, htio sam da se zaista iznenadi - rekao je Zoran.

Tema: Hrvatska