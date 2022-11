Prošišao u frizerski salon: 'Čudo je da vozaču nije ništa. Bio je u šoku, još mu je bio i rođendan'

Nesvakidašnja nesreća dogodila se u srijedu malo iza ponoći u Črnkovcima kraj Valpova. Šleper našičkih oznaka izletio je iz zavoja, prevrnuo se na bok i klizeći pokupio sve što mu se našlo na putu. Završio je zabijen u kuću obitelji Šincek i frizerski salon. Sa šlepera je otpala cijela prednja osovina s kotačima i pravo je čudo da je 21-godišnji vozač ostao neozlijeđen.

- Od udarca smo svi poispadali iz kreveta misleći da je potres jer je neki dan bio u Valpovu. U hodnik su doletjeli prašina i cigle. Zgrabili smo djecu i potrčali na ulicu i tek vani vidjeli što se dogodilo. Kamion u našoj kući, razbio ulaz u moj frizerski salon. Automobili su nam razbijeni i odgurani do susjeda. Doživjeli smo svakakve nesreće ispred kuće, ali ovo još nismo vidjeli - kaže Marija Gajdašević, vlasnica frizerskog salona u koji se zabio šleper.

Kamion je prevozio voće i povrće iz Zagreba za Osijek, a najbolja ruta za taj put je, kao i svim vozačima koji nastoje uštedjeti na cestarinama i gorivu, Podravska magistrala.

- Črnkovci su na toj magistrali i dnevno nam cestom prođe stotine takvih šlepera. Ograničenje brzine je 50, ali nitko se toga ne pridržava. Čak ni u ovom zavoju, za koji svi znaju da je problematičan. Noćas je bila magla, cesta klizava, ali bitno da nitko nije nastradao - kaže Marko Šincek, koji također živi u kući.

- Kad sam izašao i vidio da mi je nova, četiri mjeseca stara Dacia Duster zgužvana i stjerana u dvorište kuće, a bila je parkirana ispred kuće, mrak mi je pao na oči. Bilo me strah vidjeti što je onda ispred kuće. Izašli smo, a šleper okrenut na bok. Puničina Citroena ni nema, a isto je bio ispred kuće. Na kraju smo ga našli slupanog i odguranog kod susjede. Kad smo sve to pogledali, bili smo sretni što nitko nije nastradao - kaže Marko, koji je mladom i šokiranom vozaču ponudio pomoć, da se sabere, jer i on je bio izvan sebe.

Svi se čude da je prošao bez ozljeda. Okupljeni su rekli da vozač iz Vukojevaca ovaj dan može slaviti kao novi rođendan. No, kako se ispostavilo 2. studeni, dan nesreće, je i mladićev stvarni rođendan.

