IMATE LI VI TOLIKO?

Prosječna zagrebačka plaća u svibnju rasla i iznosi 1.652 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prosječna zagrebačka plaća u svibnju rasla i iznosi 1.652 eura
Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za svibanj isplaćena je u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2.511 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 1.652 eura, što je nominalni rast za 0,6 posto u odnosu na travanj te porast za 8,8 posto u odnosu na svibanj lani. Medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1.403 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za svibanj isplaćena je u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2.511 eura.

IMATE LI VI TOLIKO? Prosječna zagrebačka plaća u travnju je bila 1.642 eura
Prosječna zagrebačka plaća u travnju je bila 1.642 eura

Najniža je plaća zabilježena u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 942 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za svibanj na razini Hrvatske koja je iznosila 1.451 euro, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 201 euro.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 2.363 eura, što je porast za 0,6 posto u odnosu na travanj i porast za 9,1 posto u odnosu na svibanj 2024. godine.

