'Prošla sam pakao. Uzeli su mi sve i natjerali na prostituiranje'

Helena je imala 20 godina kada su ju namamili da dođe u Veliku Britaniju. Obećavali su joj manekensku karijeru.

- Moja obitelj je siromašna i odlučila sam im financijski pomoći. Obećali su mi posao iz snova, no on se pretvorio u noćnu moru - kaže Helena.

Natjerali su ju da se prostituira. Spavala je sa strancima za 120 funti (oko 990 kuna) po satu. Upozorili su ju, ako ne bude surađivala, da će joj ubiti obitelj. Navukli su ju na kokain.

- Upala sam u zamku i iz nje nisam mogla van - kaže Helena.

- Život u Rumunjskoj je bio težak, no ovo što sam proživjela zadnjih deset godina je bio pakao. Živjeli smo u siromaštvu i rekli su mi da sam lijepa i da mogu postati manekenka u Britaniji. Otputovala sam u tu zemlju. U jednom stanu su me fotografirali u bikiniju i donjem rublju. Rekli su mi da je to za posao, a fotografije su stavili na stranicu za seks. Onda su mi rekli da moram platiti 3.000 funti (oko 24.750 kuna) za let u Britaniju, iznajmljeni stan i snimanje fotografija - kaže Helena.

Kasnije su ju prebacili u stan u kojem su bile još tri djevojke.

- Rekli su mi da ću najam plaćati 500 eura (oko 3710 kuna) tjedno i da se ne brinem jer da ću to lako platiti zahvaljujući poslu. Drugo fotografiranje je također bilo u bikiniju i donjem rublju. Nisam očekivala tako nešto. Rekla sam im da se ne osjećam udobno, a oni su mi onda dali neku tabletu. Imala sam 20 godina i mislila sam da mi samo žele pomoći - priča Helena.

Uhvatila ju je panika jer nije znala kako će platiti 3.000 funti za koje su joj rekli da je dužna. Uzeli su joj dokumente i rekli da će raditi kao maserka dok to ne plati. Nakon toga su ju navukli na kokain, tjerali da se prostituira, ucjenjivali ju i prijetili joj.

Na kraju se uspjela izvući zahvaljujući klijentu koji joj je pomogao, a njezin rumunjski makro ju je pustio, piše Mirror.