<p>Zdravstveni sustav godinama je opterećen problemima, a epidemija korona virusa ih je potpuno ogolila.</p><p>Zdravstveni sustav suočen je s nedostatkom liječnika i medicinskih sestara, nema kontinuiteta razvoja i ulaganja, a svaka nova garnitura vlasti rukovodeća mjesta popunjava po političkom ključu.</p><p><strong>Pogledajte video: Najavio ostavku ako sustav krahira</strong></p><h2>Vili Vanili</h2><p>Liječnici iz KB-a Dubrava upozorili su da je sustav pred slomom, ali i na neadekvatne uvjete liječenja.</p><p>Resorni ministar <strong>Vili Beroš</strong> pak uvjerava da sustav nije krahirao.</p><p>- Ako se to desi, podnijet ću ostavku - rekao je nakon saborskog aktualca.</p><p>Ministar im je poručio kako se radi sve da se pripremimo za tsunami bolesnika i da se na najbolji mogući način odgovori na ovu ugrozu. Zato se, nastavio je, ide na centralizaciju liječenja COVID pozitivnih pacijenata.</p><p>Zbog kvalitete je za to predodredio Dubravu, jer imaju instalacije koje dopremaju kisik do svakog kreveta.</p><p>Za tu odluku preuzima odgovornost.</p><p>- Dubrava je sad u tranziciji, blok se prilagođava, a djelatnici rade sjajan posao. Više od 110 ljudi je došlo u Dubravu. Ne možemo sad ondje premjestiti sav kadar i respiratore. Za to nema još potrebe - rekao je Beroš.</p>