Arena je spremna za pacijente, otkrili i detalje: 'Svaki od njih će imati narukvicu s barkodom'

Ovo nije bolnica. Ovo nisu idealni uvjeti za smještaj pacijenata. Ovo nije ni zamišljeno za takvo što, ali je sve prilagođeno da mi možemo reagirati u svakom datom trenutku, kaže ravnatelj Mario Zovak

<p>Arena Zagreb ponovno je mobilizirana kao tercijarni centar za prihvat COVID bolesnika s lakšim simptomima. Ovoga puta, organizirana je kao Stacionar KBC Sestara Milosrdnica.</p><p>- Za sada je postavljeno 100 kreveta za pacijente, a dostupne su 33 boce s kisikom te dvije u reanimacijskoj sali, a jedna u trijažnom dijelu - priča<strong> Snježana Krpeta</strong>, glavna sestra te organizatorica sestrinske službe u Stacionaru.</p><p>Arena Zagreb tako će zbrinjavati pacijente kojima treba tzv. produljeno liječenje, odnosno one koji još uvijek nisu za otpust kući, no nisu niti teški slučajevi za KB Dubrava.</p><p>- To su mahom stariji ljudi koji još imaju druge komorbiditete, internistički i kirurški bolesnici koji se teže oporavljaju i onda oni imaju produženu njegu i liječenje - rekla je Krpeta, dodavši da su to ljudi kojima će biti potrebna elementarna zdravstvena njega i zadovoljavanje osnovnih potreba, poput hrane i presvlačenja jer su to ljudi koji se jako znoje - kaže.</p><p>Na raspolaganju je trenutno 60 medicinskih sestara i tehničara, osigurano je i medicinsko-tehničko osoblje koje će mijenjati boce kisika, logistiku donošenja hrane i vode, odnošenja prljavog rublja te ostalih tehničkih stvari.</p><p>Ono što je važno naglasiti jest da se radi o pomoćnom objektu kako bi se rasteretili COVID centri zagrebačkih bolnica, a svi pacijenti koji budu pristizali u Stacionar, morat će biti prije zaprimljeni u neku od bolnica. </p><p>- U Arenu Zagreb dolazit će samo dogovoreni pacijenti. Ustanova koja premješta bolesnika u Arenu, morat će dogovoriti premještaj s nadslužbom Arene kako bi taj pacijent mogao boraviti u Areni - kaže Krpeta.</p><p>Protokol dolaska u Stacionar funkcionirat će na sljedeći način: </p><p>Na ulazu u Arenu nalazi se administracija. Hitna medicinska pomoć koja dovodi takvog bolesnika, dolazi na šalter i pokazuje pacijentovu dokumentaciju. Takav pacijent dobiva narukvicu s barkodom te liftom dolazi na treći kat gdje se nalazi COVID stacionar. Tu ga preuzimaju liječnik i medicinska sestra koji ga trijažiraju te ga upućuju na njegov krevet.</p><p>Cijeli treći kat ima kapacitet od 270 kreveta, no za sada se oni neće postavljati već će do toga doći ako za to bude potrebe.</p><p>- Imamo mogućnost proširenja COVID stacionara, što se tiče i ljudstva i medicinsko-tehničke opreme - kaže sestra Krpeta.</p><p>U srijedu će Arenu posjetiti glavni sanitarni državni inspektor koji će uzeti uzorke vode i zraka. Nakon što on da pozitivno rješenje, Stacionar Arena počet će primati prve pacijente.</p><p>Što se tiče hrane i vode za pacijente, ona će biti u jednokratnoj ambalaži.</p><p>- Svim pacijentima bit će osigurana voda u jednokratnoj ambalaži od litru/litru i pol, dok će se hrana donositi za sve pacijente i djelatnike u jednokratnim posudama koje će se nakon ručanja baciti u infektivni otpad - objašnjava sestra.</p><p>Osim medicinskih sestara, u Stacionar je opskrbljen i s 18 liječnika.</p><p>- Svi će se oni izmjenjivati po principu tri smjene - 12 sati rada, pa 24 sata odmora. Od 18 liječnika, tri će dat Hrvatska vojska, sedam KBC Sestara milosrdnica, dok će preostalih osam liječnika odrediti Ministarstvo - objašnjava <strong>Davor Vagić,</strong> koordinator organizacijskog stožera za podizanje Arena Zagreb</p><p>Liječnici su podijeljeni u dvije skupine: specijalizanti ili mlađi specijalisti koji će nadgledati pacijente, mjeriti im tlak i ostale funkcije te vođa smjene - onaj doktor koji može intubirati pacijenta </p><p>- Računamo da će biti potrebna veća sestrinska no liječnička skrb - kaže Vagić.</p><p>Voditeljice liječnika su <strong>Gomerčić Marija</strong>, šefica pulmologije koja je vodila i osnovala COVID centar u Vinogradskoj i <strong>Ana Gverić</strong>, klinička mikrobiologinja u nacionalnom povjerenstvu za kontrolu bolničkih infekcija.</p><p>Svoje razmišljanje o Stacionaru, izjasnio je i ravnatelj KBC Sestara milosrdnica, doktor<strong> Mario Zovak.</strong></p><p>- Ovo nije bolnica. Ovo nisu idealni uvjeti za smještaj pacijenata. Ovo nije ni zamišljeno za takvo što, ali je sve prilagođeno da mi možemo reagirati u svakom datom trenutku uz mrežu koju smo uspostavili i s hitnim službama, bolnicama i ministarstvom, kako bi u bilo kojem trenutku mogli premjestiti pacijente u bolnice - kaže ravnatelj Zovak.</p><p>- Vrijednost je takva da će se rasteretiti centri kao što je Dubrava gdje je već oko 50 posto pacijenta koji bi mogli biti u Areni. I na taj se način osigurava funkcioniranja zdravstvenog sustava koji je nažalost sada dosta opterećen - kaže.</p><p>Što se tiče samih mjesta za pacijente, između svaka dva kreveta nalazi se produžni kabel te je osiguran i WiFI.</p><p>Sva papirologija će biti unutar sustava, tako da se iz bolnica ne prenose papiri, već da je dokumentacija pacijenta na jednome mjestu.</p><p>Osim kreveta, na trećem se katu nalaze i trijažni centar, dio za reanimaciju pacijenata te laboratoriji za vađenje krvi, kao i kupaonice te postavljeni tuševi.</p><p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> rekao je na predstavljanju da Arena neće biti zdravstveni objekt u užem smislu već pomoćna zdravstvena ustanova koja će rasteretiti zdravstveni sustav.</p><p>Na promišljanje o ideji i ulozi Arene kao tercijarnog centra došli su, kazao je, komparativnim analizama onog što se događalo u zemljama okruženja i promišljanjima onog što bi se moglo dogoditi u Hrvatskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Beroš najavio: Ako sustav krahira, dajem ostavku </strong></p><p>Objasnio je da nastoje promišljati unaprijed i biti korak, ako je moguće ispred ove ugroze te je izrazio nadu da Arena, kao i proljetos ne bude u funkciji, iako su sada brojke puno ozbiljnije pa je moguće da će biti ispunjena bolesnicima.</p><p>Istaknuo je i da svatko od nas svojim ponašanjem može doprinijeti da kapaciteti Arene ostanu popunjeni što je manje moguće.</p><p>Koordinator organizacijskog stožera za podizanje Arena Zagreb Davor Vagić zahvalio je svojoj ekipi što je u nevjerojatno kratko vrijeme uspjela napraviti da je to moguće, civilnoj zaštiti i Hrvatskoj vojsci koja u tom sudjeluje logistički i s djelom medicinskog osoblja.</p>