Prošle godine zabilježen najniži broj žrtava terorizma od 2009.

Tijekom cijele 2018. JTIC je zabilježio u svijetu ukupno 15.321 napada oružanih skupina, u kojima je poginulo 13.483 osoba koje ne pripadaju tim skupinama rekao je u priopćenju Matthew Henman, direktor istraživačkog centra.

To je najniži broj koji je JTIC zabilježio od kada je počeo prikupljati te podatke, 2009. Broj napada je u padu za 33,1 posto tijekom godine dana i najniži je od 2011.

Prvi element koji objašnjava takav razvoj je gubitak teritorija koji je pretrpio IS u Iraku i Siriji do 2017. što je bitno smanjilo kapacitete te skupine, navodi JTIC. Skupina IS je odgovorna za 1327 napada u kojima je ubijeno 3151 osoba i ti podaci upućuju na pad od 71 posto odnosno 51,5 posto.

Uz to je i sirijska vlada preuzela kontrolu nad većim dijelom svog teritorija u i oko Damaska kao i u središtu i na jugu zemlje, što je dovelo do pada od 63,6 posto broja napada u Siriji.

Uz 4180 ubijenih u terorizmu, Afganistan je postao najopasnija zemlja u svijetu zbog nastavka napada IS i porasta moći talibana, prema tom izvješću.

U Europi JTIC naglašava intenziviranje operativnih aktivnosti dviju proruskih separatističkih vojnih skupina što je dovelo do osnivanja samoproglašenih Narodnih Republika Luhansk i Doneck, na istoku Ukrajine, zemlje gdje je prošle godine izvedeno 4422 napada u kojima su smrtno stradale 92 osobe.

Fotografija: Ilustracija