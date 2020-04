Izdali 46 posto manje računa, potrošnja u ožujku 'potonula'

U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije u prošlom tjednu smanjen je broj računa za 46 posto, a njihov iznos za 30 posto u odnosu na usporedivi tjedan prošle godine, pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave.

U razdoblju od 20. do 26. travnja ove godine u svim djelatnostima izdano je 21,3 milijuna računa, što je za 46 posto manje nego u usporedivom lanjskom tjednu.

Ukupna vrijednost računa u proteklom je tjednu dosegnula 2,2 milijarde kuna, što je za 30 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju.

U trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala, broj računa pa je za 31 posto, na 15,5 milijuna, a iznos računa za

19 posto, na 1,73 milijarde kuna.

Istodobno, u ugostiteljstvu i turizmu izdano je 93 posto manje računa ili njih nešto više od 507 tisuća, a iznos je smanjen za 92 posto, na 33,7 milijuna kuna.

Rast broja i vrijednosti računa na tjednoj razini

No, kada se pak četvrti tjedan travnja uspoređuje s prethodnim tjednom, to jest razdobljem od 13. do 19. travnja 2020. godine, broj fiskaliziranih računa u svim djelatnostima skočio je za 19 posto, dok im je iznos porastao za 16 posto.

Pritom je u trgovini broj računa porastao za 19 posto, a njihova vrijednost za 17 posto.

U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane na tjednoj je razini pak broj računa bio veći za 23 posto, a iznos računa za 19 posto, podaci su Porezne uprave.

Od početka korona-krize vrijednost računa manja 23 posto

Od početka koronakrize u Hrvatskoj, u razdoblju od 24. veljače do 26. travnja ove godine broj fiskaliziranih računa smanjen je za 36 posto, a njihov iznos za 23 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Ove godine u tom je razdoblju izdano 243,4 milijuna računa, čija vrijednost doseže 22,6 milijardi kuna, a u istom lanjskom razdoblju bilo je 382,1 milijun računa, ukupne vrijednosti 29,2 milijarde kuna.

U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala na godišnjoj je razini broj računa smanjen za 29 posto, na 160,3 milijuna, dok je njihova vrijednost na godišnjoj razini pala 17 posto, na 17 milijardi kuna.

U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane broj fiskaliziranih računa i njihove vrijednosti je više nego prepolovljen - broj računa je smanjen za 63

posto, na njih 22,3 milijuna, a iznos je pao za 67 posto, na 882 milijuna kuna.

DZS: Potrošnja u ožujku potonula 7 posto, najviše od 2010. godine

U Hrvatskoj je u ožujku potrošnja u maloprodaji potonula 7 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, što je njezin najveći pad od 2010. godine, kada je gospodarstvo bilo u recesiji.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u četvrtak izvješće o prometu u trgovini na malo, a prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja je u ožujku potonula 11,7 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na ožujak prošle godine pala 7 posto.

To predstavlja nagli zaokret trenda, s obzirom da je u veljači promet u trgovini na malo porastao 4,9 posto na godišnjoj razini.

Oštar pad potrošnje posljedica je mjera usmjerenih na sprječavanje širenja koronavirusa, koje su stupile na snagu u drugoj polovini ožujka.

Pad potrošnje u maloprodaji od 7 posto nije zabilježen od siječnja 2010. godine, kada je gospodarstvo bilo u recesiji.