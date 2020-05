Prostitucija u vrijeme korone: 'Preklinju nas da ih obradimo!'

Ne ljubi se s klijentom, reci mu da opere ruke prije nego što te počne pipati. Nosi masku i izbjegavaj poze gdje ste si okrenuti licem. Igraj se medicinske sestre, odjeni kostim i izmjeri mu temperaturu. Ako je povišena, prekini posao, sve su to napuci koji se daju seksualnim radnicima za vrijeme pandemije, piše CNN čiji su novinari razgovarali s nekoliko njih.

Svi su rekli da ih je pandemija korona virusa uništila, a Caty Simons, inače aktivistica u malom gradu u Massachusettsu je kazala kako bi prostitucija trebala biti otporna na recesiju.

- Ali nikad nije bilo recesije gdje je osobni kontakt s ljudima prije bio opasan - dodala je.

Neke od seksualnih radnica prestali su s radom zbog straha od zaraze, potražnja klijenata se smanjila, a Amerikanci tako i tako troše manje na usluge svih vrsta, pa tako i ovu.

- Moja je dužnost da ne poslujem zbog virusa i prvi put u 16 godina imam problem s plaćanjem stanarine - poručila je jedna seksualna radnica i masažerka iz San Francisca koja je ranije imala 30 klijenata tjedno, a sada ih nema uopće.

'Preklinju nas da radimo s njima. Pred nas bacaju toliki novac'

Foto: Boris Roessler/DPA/PIXSELL Neki seksualni radnici tijekom ožujka su se obratili udruzi Black Sex Workers' Collective zbog financijske pomoći. Primili su naknadu od 400 dolara za financiranje osnovnih životnih troškova.

Bez obzira na situaciju, potencijalni klijenti i dalje im se javljaju, a među njima su i liječnici i medicinske sestre koje rade u bolnici koja je blizu.

- Preklinju nas da radimo s njima i da ih obradimo. Pred nas bacaju toliki novac. Nude i po 300 dolara za sat vremena. Naravno da sam u dilemi jer trebam taj novac - kazala je jedna prostitutka.

Općenito govoreći, postoje dvije vrste tržišta u industriji seksa, kazao je Scott Cunningham, ekonomist sa Sveučilišta Baylor koji proučava trgovinu seksom u Americi.

- Postoji niži rad s nižim plaćama, gdje čini se da klijente prvenstveno zanima seksualno iskustvo, kaže on. - Onda je tu veća stopa plaća koja je vrsta partnerstva u paketu sa seksualnim uslugama, i puno puta će ti klijenti postati redoviti, objasnio je Cunningham.

S obzirom na navedeno, za očekivati je da su visokoklasni seksualni radnici prije krize uspjeli izgraditi neku financijsku sigurnost, no oni koji nisu u tom razredu ozbiljno su ugroženi jer su i prije pandemije živjeli iz dana u dan. Mnogi njihovi klijenti ostali su bez posla pa su ih prestali posjećivati.

- Točno znam kad je stigla novčana potpora od države jer ih tada ponovno vidim. Nakon toga i po tri dana ne vidim nikoga - iskustvo je jedne prostitutke iz Arizone.

Kada se Covid-19 počeo širiti SAD-om, mjerila je temperaturu klijentima i pokušala je uvesti seksi ulogu medicinske sestre. Iako to, kako kaže, ne čini dosljedno, ističe da i dalje nosi masku i rukavice s novim klijentima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Neke redovite mušterije su nakon mjeseci karantene nudili bogate premije samo kako bi ih neke od radnica primile, no u ova krizna vremena, situacija je uglavnom potpuno drugačija.

- Postoje klijenti koji nude manje novca jer znaju da su vremena teška. Istovremeno, postoje i oni koji nude manje jer, hej, ni oni nemaju posao, kaže prostitutka.

Kad je riječ o zaraznim bolestima, stranci koji dijele tjelesne tekućine noćna su mora epidemiologa, a klijenti koji od seksualnih radnika traže povećan rizik nisu ništa novo.

Foto: Boris Roessler/DPA/PIXSELL

Akynos, 42-godišnja prostitutka koja živi u Berlinu i New Yorku, vodi udrugu Black Sex Workers Collective. Trenutno ne radi, no kaže da je primijetila čitav niz upita u kojima klijenti zahtijevaju interakciju, poput ljubljenja, putem koje će se virus lakše proširiti.

- Oni to žele unatoč povećanom riziku. Uopće ih to ne zanima. Oni kažu: 'Da, znam što se događa, ali još uvijek se želim poljubiti'. To je tipično ponašanje klijenta. Uvijek žele ići kod prostitutki raditi nešto što inače ne bi radili s nekim drugim - objasnila je.

Ono što više zabrinjava stručnjake od samog virusa, jest činjenica da se povećava mogućnost za nasilje i zlostavljanje. S obzirom na to da ima manje klijenata i nema kraja ekonomskog pada na vidjelu, seksualni radnici koji su i dalje aktivni možda su manje selektivni prema klijentima i manje su čvrsti u pogledu vlastitih granica.

- Ljudi su trenutno stvarno očajni. Nažalost, ono što se događa u recesiji poput ove jest da ljudi moraju preuzeti više rizika nego što to obično čine. Idu protiv svoje volje, rade stvari koje inače ne bi radili. Viđamo klijente za koje znamo da su opasni - tvrdi Simon.

Srećom, kao i u drugim djelatnostima diljem svijeta, neke su se seksualne radnice mogle preusmjeriti na posao na daljinu, spašavajući svoje budžete nudeći provokativne nastupe putem interneta, fotografije ili chatove.

Njemačka udruga seksualnih radnica traži dopuštenje za nastavak pružanja usluga

Njemačka udruga za seksualnu industriju je, u otvorenom pismu njemačkim političarima pozvala da se ublažavanje mjera ograničenja uvedenih zbog pandemije koronavirusa primijene i na njih kako bi im se omogućio nastavak pružanja seksualnih usluga klijentima.

Nema opravdanja za to što su javne kuće još uvijek zatvorene te se i dalje zabranjuje prostitucija, stoji u otvorenom pismu udruge upućenom šesnaestorici članova parlamenta koji su nedavno pozvali na opću zabranu plaćanja za seksualne usluge.

U svjetlu smanjenja broja zaraženih od koronavirusa u državi, i industrija seksualnog rada morala bi dobiti priliku "ponovno stvarati prihod i klijentima ponuditi kvalitetnu uslugu koja je za njih esencijalna“, stoji u pismu.

Za vrijeme krize koronavirusa takva bi usluga mogla biti od "egzistencijalnog" značaja za klijente, navodi se, među ostalim u pismu.

Udruga je političarima predstavila i detaljan plan higijenskih mjera, pojasnivši da seksualne radnice imaju visoko razvijenu svijest o higijeni i o vlastitu zdravlju, "jer je to njihov kapital".