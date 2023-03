Prostorije stare Hitne pomoći u Starome Gradu postaju dvije garsonijere za liječnike

- Zbog nedostatka odgovarajućih stanova za medicinsko osoblje koje želi raditi na otoku Hvaru, ravnateljstvo županijskog Doma zdravlja odlučilo je prenamijeniti prostorije stare Hitne medicinske pomoći u Starome Gradu u dvije garsonijere.

Ravnatelj županijskog Doma zdravlja u Splitu dr. Marko Rađa, kako bi riješio veliki problem s iznajmljivanjem stanova za medicinsko osoblje koje bi radilo na tom otoku, odlučio se za prenamjenu prostorija stare Hitne medicinske pomoći u Starome Gradu.

Kako je rekao za Hinu, ondje bi uskoro na šezdesetak metara četvornih trebale biti dvije garsonijere, a za preinake tog prostora treba im oko 80 tisuća eura. Dodao je da će s gradonačelnikom razgovarati o financiranju tih preinaka. "U slučaju Staroga Grada smo sve napravili i sada smo u fazi traženja novca", rekao je.

"Na drugim lokacijama, npr. u Jelsi imamo isti takav prostor koji nije građevinski završen, ali postoji mogućnost izgradnje dva stana. Dao sam zadatak da se naprave nacrti kako bismo vidjeli koliko bi nas došlo to ulaganje. Ima još prostora, i na otoku Visu to treba napraviti", istaknuo je Rađa.

Osim liječnika interne medicine, podsjetio je, na otoku Hvaru ima liječnika.

Za internu medicinu i dalje će raspisivati natječaje koji su dosad objavljeni četiri puta, no na njih se nitko nije javio.

Razlog tomu vjerojatno je u tome što nema mladih internista s Hvara koji bi radili na tom otoku, a drugi se ne odlučuju na život i rad na otoku.

Na otoku Hvaru je devet liječnika obiteljske medicine, šest dentalne medicine, a dovoljno ima i pedijatara, ginekologa, patronažnih sestara, osoblja za hemodijalizu te za fizikalnu medicinu.

'Inicijativa o stanovima za liječnika postoji već pola godine'

Trenutačno im je problem pronaći medicinske sestre jer za njih nemaju slobodnih stanova ni apartmana, a previsoka je i cijena najma.

Sve je to posljedica masovne apartmanizacije zbog koje npr. Grad Hvar mladoj medicinskoj sestri iz Bjelovara već godinu dana ne može pronaći odgovarajući trajniji smještaj pa stanuje u malome i neodgovarajućem prostoru u kojem je nekad bila dežurna služba Doma zdravlja.

"Imamo jednu medicinsku sestru iz Bjelovara koja je stigla na otok prije oko godinu dana i smještena je u dvije prostorije od kojih je u prvoj soba i kuhinja, a u drugoj, odvojenoj prostoriji tuš i toalet. Kako stvari stoje, ne bi me iznenadilo da digne sidro i ode", rekao je Rađa.

Gradonačelnik Staroga Grada Antonio Škarpa potvrdio je za Hinu da "inicijativa o stanovima za liječnika postoji već pola godine, kad se javila ideja da se prazni prostori urede i na određeni način iskoriste". Rekao je da će dio novca za uređenje tih garsonijera osigurati Stari Grad, a dio Splitsko-dalmatinska županija.

"Novac ćemo osigurati rebalansom proračuna s obzirom na to da to uređenje prethodno nismo planirali. Kada budu gotove garsonijere, više nećemo trebati plaćati najam i zato je to preuređenje svakako isplativa investicija. Mi ćemo kao Grad svakako sudjelovati u financiranju", zaključio je gradonačelnik Staroga Grada Škarpa.

