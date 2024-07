Prosvjed kod Gračaca: Žive blizu izvora rijeke, a pitke vode nema

Građani u Donjoj Suvaji, kod Gračaca izašli su na ulice jer su ostali bez pitke vode iako žive u neposrednoj blizini izvora Une, piše Dnevnik.hr. Krive investitora i malu hidroelektranu.

- Definitivno imamo potrebu biti ovdje i ovo je jedino mjesto gdje jutros trebamo biti - rekla je Sanja Ševo.

Na teren su izašli i čuvari prirode koji su kazali da ne mogu obustaviti radove jer to nije u njihovoj ovlasti.

- Ne možemo to raditi, ali ćemo mi napraviti ono što možemo, a to je urgentno optužni prijedlog protiv gospodina i njegove tvrtke jer nema papir koji mi tražimo, a to je papir o ocjeni prihvatljivosti zahvata u ekološkoj mreži i kraj priče - rekao je Zoran Božić, glavni čuvar prirode Natura Jadera.

Državni inspektorat provjeravaja je li građevinska dozvola valjana. Iz Zadarske županije su kazali da su je izdali 2016., tri godine poslije je i produljili. Ističu, procjena utjecaja na okoliš nije bila potrebna. Time su, kako su objasnili, suglasne sve institucije, pa i resorno Ministarstvo zaštite okoliša. Odakle odgovaraju: Istina, bilo je to prije 11 godina, ali u skladu s tada važećim propisima.

No, tada nije bilo ni Nature 2000, europske ekološke mreže, a suglasnost za zahvat izašla je iz Općine Gračac prije osam godina.

- Neki drugi ljudi su tad bili na vlasti, znamo gdje je dotična završila što je bila načelnica - rekao je Nebojša Rađenović (SDSS), zamjenik načelnika Općine Gračac.