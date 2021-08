"Zaustavimo teror HE Lešće, spasimo ljude i rijeke" prosvjedni je skup kojeg je u subotu podržalo nekoliko stotina mještana naselja uz rijeku Dobru i Mrežnicu na nogometnom igralištu u Novigradu na Dobri kod Karlovca.

Skup je organizirala Građanska inicijatva mještana kojim žele ukazati na probleme koje imaju godinama uslijed puštanja vodnog vala iz HE Lešće koji odnosi sve pred sobom i predstavlja opasnost za kupače i ribiče. Skupu se odazvao i veliki broj političara iz raznih stranaka, županica, gradonačelnici Karlovca, Duga Rese, Ogulina, načelnici općina, saborski zastupnici, zastupnik europaralamenta...

– Dosta je! Dosta je ovog terora kojeg HE Lešće provodi nad svima nama! Na kupalištu Krvavi mlin sam prije mjesec dana uslijed vodnog vala gotovo izgubila život, no znam slučajeve susjeda i prijatelja u kojima njihovi bližnji nisu bili te sreće. Jedva sam se spasila. To mi je bilo najtraumatičnije iskustvo u životu, kada znate da se utapate, da vas sekunda dijeli od udaha zraka, a zbog čega i zbog koga? Za to sve nitko neće odgovarati. Ovaj skup je samo prvi, ali ne i zadnji korak u našoj borbi za obustavu rada HE Lešće. Tražimo ukidanje i obustavu rada, ne pristajemo na polupriješenja i kompromise. Svi stanovnici uz rijeke Dobru i Mrežnicu su na svojoj koži osjetili što znači taj razarajući vodni val sa HE Lešća kada se pusti nenejavljeno usred bijela dana, pogotovu u ljetnim mjesecima. Sljedeći korak je raspisivanje peticije za referendum za obustavu HE Lešće - kazala je Mirela Jakuš Fröbe, mještanka Donjih Stativa.

Na skupu su govorili i ostali mještani koji se suočavaju sa posljedicama rada HE Lešće, među njima i Mihael Grdunac koji sa ocam u Grdunu vodi restoran koji nakon puštanja u rad HE Lešće ne posluje nikako.

– Živimo od turizma, od Dobre, a upravo nam HE Lešće to onemogućava jer ljeti pušta vodni val koji rastjeruje kupače. Najžalosnije je što vladajući pozivaju ljude na naše četiri rijeka, sami ih hvale, a sami ih u biti uništavaju, što je pomalo ironično ako ne i tragikomično - kazao je Mihael, dodajući da je uništen biljni i životinjski svijet, a posebno je velik problem odron obale što koji prijeti i njihovoj kući.

Načelnik Općine Netretić Marijan Peretić je kazao da je šteta ogromna i velika. Devastirana je obala i općina Netretić je katastarski puno manja nego prije 11 godina kada je HE puštena u rad. Dodao je da su uslijed tog vodnog vala kao općina jako oštećeni jer su izradili strateške dokumente razvoja s naglaskom gospodarskog razvoja na turizam, a kroz vrijeme se pokazalo da su bili u pravu jer na rijeci Kupi se turizam razvija, a na rijeci Dobri se ne događa ništa po čemu zaključuje da ovaj režim rada HE Lešće onemogućuje razvoj ovog kraja i općine.

– Ovaj problem treba hitno riješiti, ne zahtijevamo djelomična riješenja, nama dobra i pitoma rijeka kako se ona zove treba 365 dana na godinu. Struka treba ponuditi riješenje i treba izabrati najbolje - zaključio je Peretić.

Gradonačelnik Duga Rese Tomislav Boljar je istaknuo da je neshvatljivo da u netko 21. stoljeću praktički jednim pritiskom na gumb može zgasnuti život jedne rijeke i kompletan život koji je vezan uz tu rijeku. Kazao je da pruža punu podršku i ukazao na njihov problem.

– Ovdje sam i zbog problema koji se veže uz rijeku koja je nazvana krasoticom, jednom od najljepših rijeka krša, rijeka koja ima 64 km, rijeka koja ima 93 sedrena slapa, koja je u praktički u centra grada pitka, rijeka zbog koje je i grad Duga Resa nastao. Činjenica je da je Mrežnica rijeka krša, najveći problemi u krši su utjecaj ljudskog faktora. Podzemne vode i utjecaj podzemnih voda je nemoguće predvidjeti. Unatrag 12 godina Mrežnica je doživjela niz anomalija, to mogu potvrditi najstariji žitelji. U sušnom periodu Mrežnica naraste preko noći za 15 do 20 cm i drugi dan se spusti, u sušnom periodu se preko noći ohladi za dva, do četiri stupnja. Prije tri godine Mrežnica je bila tekuće blato. Jadni smo, želimo samo naći riješenje. U potencijalni problem, HE Lešće i ono jezero gore nije bačena kantica boje koja bi dokazala gdje su to podzemni tokove, znači tri godine! - kazao je Boljar.

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin je kazala da je problem uočen već 2010. godine i ne bježe od toga da problem postoji. Dodala je da je električna nergije nužna, te traže alternativu u obnovljivim izvorima energije, zelenoj energiji. Postoji sunčeva energija, te incijative općina Rakovice, Barilovića, Krnjaka, Vojnića i Grada Karlovca gdje su potencijali za nove fotonaponske elektrane, za nove energane pri čemu se vodi računa da ukoliko se bude gradila ne idu na kvalitetna poljoprivredna zemljišta i šume, već na područja koja nisu kvalitetna i neće donijeti nove i loše posljedice.

Dodala je da traže riješenje za probleme štetnih posljedica uslijed rada HE Lešće, te se izređuje studija koja nudi deset riješenja problema, a dokument će u završetku biti predstavljen javnost. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot koji je među prvima podržao Građansku inicijativu kazao je da dolaskom političara na skup preuzimaju odgovornost, a ne samo priču, prazne riječi, slatkorječivost… te da su nužna djela. Dodao je da se na ovom prosvjednom skupu spominju i studije kao nešto pozitivno, a upravo su one i dovele do Lešća, one su govorile da će stanovnici imati bolji život, da će vrijednost zemljišta biti veća…, a što se dogodilo?

– Sve obratno od tih pompoznih najava. A koliko struje na kraju ta HE Lešće daje? Manje od jedan posto. Meni život Mirele Jakuš Fröbe, koja je umalo stradala na rijeci ovoga ljeta, vrijedi više od toga. HE Lešće materijalni je dokaz najgorih ljudskih mana, gramzivosti, pohlepe, sebičnosti, laži, a ničim nije opravdala svoje postojanje, jer je preko noći nestao novac, a nema ni rezultata koji se propagirao. Zaslužili ste da se to jasno kaže i pozove odgovorne da pod hitno poduzmu jasne korake - zaključio je Troskot.