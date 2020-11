Prosvjednici su na policiju bacali boce i dimne bombe, a samo nekoliko od njih je uhi\u0107eno,\u00a0pi\u0161e Reuters.\u00a0

<p>Njemačka policija krenula je s vodenim topovima po ulici kako bi odmakla nekoliko tisuća prosvjednika ispred Brandenburških vrata. Naime, građani Berlina protive se pooštravanju mjera za suzbijanje drugog vala korona virusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed u Berlinu</strong></p><p>Prosvjednici su na policiju bacali boce i dimne bombe, a samo nekoliko od njih je uhićeno, piše <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-protests-idUSKBN27Y15V?taid=5fb535ce9cbd640001c37a3d&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter" target="_blank">Reuters</a>. </p><p>I dok većina Nijemaca prihvaća najnovije mjere za suzbijanje drugog vala, kritičari kažu da zakon nacionalnoj vladi daje previše moći te ugrožava građanska prava bez odobrenja parlamenta. </p><h2>Bez pridržavanja mjera socijalne distance </h2><p>Sve do danas, samo nekoliko mjera je bilo obvezno i većina ih je donesena od strane državne ili lokalne vlasti. Uz to, nekoliko restrikcija ukinuli su sudovi. </p><p>Prosvjednici na ulici nisu održavali potrebni distancu niti nosili maske za lice. </p><p>Neki su držali trasparanete sa sloganima 'Za prosvjetljenje', 'Mir i sloboda', 'Zaustavite laž pandemije korona virusa', a mnogi od njih su mahali njemačkom zastavom.</p><h2>Odgodili pooštravanje mjera</h2><p>- Situacija s pandemijom koronavirusa u Njemačkoj još je vrlo ozbiljna iako novi slučajevi zaraze ne rastu velikom brzinom - kazala je u utorak njemačka kancelarka <strong>Angela Merkel.</strong></p><p>Merkel je na sastanku s premijerima saveznih država u ponedjeljak donijela odluku da će se daljnje pooštravanje mjera odgoditi za 25. studenoga.</p><p>Prema riječima njemačke kancelarke, oko 30-40 posto stanovništva Njemačke spada u rizičnu skupinu, uključujući starije i one sa slabijim zdravljem.</p><p>- Staviti epidemiju pod kontrolu najbolja je solucija i za gospodarstvo - kazala je Merkel.</p><p>Njemačka je 2. studenoga uvela ograničeno zatvaranje kako bi obuzdala drugi val epidemije koronavirusa. Zatvoreni su barovi i restorani, no škole i trgovine ostale su otvorene. </p><p>Merkel je predložila dodatne mjere koje uključuju obvezno nošenje maski u školama i smanjivanje veličine razreda, pozvavši građane i školarce da ograniče kontakte na jedno domaćinstvo ili prijatelja.</p><p>Kancelarka je ponovila da sedmodnevna incidencija mora pasti ispod 50 na 100.000 stanovnika prije nego li se razmotri odluka o ublažavanju mjera. Njemačka trenutno ima 141 slučaj na 100.000 stanovnika, po posljednjim podacima Instituta. </p>