Prosvjed u Rijeci zbog napada na Platku: Ne nasilju, ne zastrašivanju, ne nepovjerenju

Potaknuti nedavnim slučajem brutalnih premlaćivanja na popularnom skijaškom, izletničkom i obiteljskom odredištu Platak, odlučili smo da je potrebno jasno i glasno reći da ne smijemo dozvoliti normalizaciju nasilja u društvu. Ne smijemo dozvoliti da institucije ne rade svoj posao jer ako osjećamo da oni koji su nas dužni štiti to ne čine, tada svatko uzima pravdu u svoje ruke, a to znači anarhiju i zakon rulje, a ne sigurnost i pravičnost, stajalo je u pozivu na prosvjed koji je zakazan za 18 sati.

Podsjećamo, na Platku su u nedjelju 29. siječnja u brutalnom napadu ozlijeđeni HGSS-ovci i djevojka. Napali su ih MMA borci Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić i Lovro Pavelić. koji su na skijalištu driftali u BMW-u. Zapeli su u snijegu i jednog člana HGSS-a tražili su da im izvuče auto, kad je to odbio, nokautirali su ga. Šutirali su ga nogom u glavu dok je bio na podu. Bio je u nesvijesti. Ljudi koji su priskočili u pomoć vadili su mu jezik kako bi mu spasili život. Divljaci su napali još jednog čovjeka i djevojku koja je bila s njim. Udarili su je četiri puta. Napadnuti muškarac rekao je kako se borio s trojicom i da su mu slomili ruku. Njegova partnerica morala se javljati u bolnicu zbog ozljeda koje su joj nanijeli, dodao je.

- Javnost je s pravom šokirana da uz svjedoke i uz kamere poruka policije može biti da je to remećenje javnog reda i mira. Tu je i šutnja institucije, javnost. Onaj press policije je bio u najmanju ruku nepretna. Službena osoba na pressu ide s izjednačavanjem krivnje. Sama poruka da je netko pio u kafiću pa da je napadnut, što to znači? To su poruke koje su jako opasne - rekao je Marko Boras Mandić, jedan od govornika.

- Ministar Božinović je rekao da ne zna čemu ovaj prosvjed i koja mu je svrha - rekao je sljedeći govornik te su okupljeni izviždali ministra.

- Nadam se da ćemo se češće okupiti za ljudsku sigurnost, a ne nasilje. Svaki je život bitan, krhak i možemo ga izgubiti - rekla je voditeljica te je izrazila sućutTurskoj i Siriji. Održana je minuta šutnje.

