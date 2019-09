Prosvjedi: Hongkonški studenti i učenici počeli bojkot nastave

Stotine hongkonških studenata i učenika u ponedjeljak su zamijenili predavanja i nastavu demokratskim prosvjedima, u najnovijem činu prkosa protuvladinom pokretu koji je grad pod kineskom vladavinom uvukao u najveću političku krizu u desetljećima.

Bojkot je uslijedio nakon vikenda najnasilnijih prosvjeda u protekla tri mjeseca. Prosvjednici su palili barikade i bacali benzinske bombe, a policija je uzvratila vodenim topovima, suzavcima i palicama.

Interventna policija obilazi podzemnu željeznicu MTR gdje su izbili jedni od najžešćih sukoba.

#HongKong protesters take down and burn Chinese flag pic.twitter.com/Fr46KSenmo