Prosvjedi u bolnicama: Ovo nije hir! Platite što smo zaslužili

Želim se ispričati svim pacijentima jer njihovi uzorci nisu ušli u obradu, što je za nas vrlo teško, ali zbog problema u kojima smo se našli jednostavno moramo. Tražimo povećanje koeficijenta i poboljšanje uvjeta rada. Naime, na našem Zavodu radi se s toksičnim materijalima, rade se obdukcije, to iziskuje težak i naporan rad koji nitko nije prepoznao. Tobože nam je blago povećan koeficijent s čim mi nismo zadovoljni, kazala je Ivana Krešo, predstavnica Zavoda za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Split. Ona je bila tek jedna od 4000 zdravstvenih djelatnika koji su bili u štrajku u ponedjeljak. Organizirao ga je sindikat Zajedno i to zbog nepravde prema djelatnicima u medicinskim ustanovama zbog kojih traže od Vlade povećanje osnovice plaće za najmanje 20 posto i promjena uredbe o koeficijentima. Na taj su potez, kažu, bili primorani iako znaju da ih čekaju mnogi zaostaci.

Rade najnužnije

- To ćemo odraditi i produžavanjem radnog vremena ako je potrebno. Na našem Zavodu nije bilo pritisaka i imamo podršku naših liječnika. Danas radimo samo dijagnostiku za operacije i sitne biopsije. Sve ostale uzorke vraćamo na odjele - kazala je Krešo.

Darko Golo, inženjer medicinske radiologije kaže kako su u velikom kašnjenju s pretragama.

- Mi radimo sa zrakama koje su ionizirajuće i štetne za tijelo, a to je nestalo iz opisa našeg posla. Koeficijenti su pogrešno određeni. Tražimo malo veće koeficijente, a prije svega tražimo valoriziranje štetnog zračenja. Ja sam u RTG ambulanti, do sada sam trebao napraviti 40 pretraga. Napravio sam samo jednu, za koju je liječnik rekao da je hitna. Na mojem odjelu moja ambulanta trebala bi tijekom jutra napraviti od 80 do 100 pretraga - kazao je Golo.

Djelatnici koji su štrajkali kažu nam kako se bore za svoja prava jer imaju manje plaće te da, primjerice, jedna magistra biokemije, koja ima pet godina fakulteta, ima manju plaću nego profesor s četiri godine studija.

- Sve dodatke koje smo imali stavili su pod jednu sumu, a to nije ispalo najbolje. Mi radimo s opasnim materijalima. Oni su to proglasili povećanjem plaća, a nama je ispalo gotovo isto - kažu nam djelatnici u štrajku.

U štrajku su jučer bili i zaposlenici KBC-a Sestre milosrdnice, ispred kojeg se okupilo 80-ak zaposlenika.

Stalno su ozračeni

- Kao što znate, naši apeli traju već mjesecima, na prvom sastanku u ministarstvu u ožujku je bilo priznato da su naše struke zaboravljene, ali od tada sve do dana današnjeg nas i dalje degradiraju. Ukinuli su nam dodatke koje imamo na posebne uvjete rada budući da smo svi djelatnici iz struka koje rade u zonama ionizirajućeg zračenja i sličnim - kazao je Marin Tomelić, prvostupnik radiološke tehnologije.

Dodao je kako štrajk nije bio cilj nego sredstvo da dobiju pozornost onih koji te odluke donose te će štrajk trajati do dana kad se ministarstvo i Vlada RH ne oglase.

- Unaprijed se ispričavamo svim pacijentima koji danas neće biti dijagnostički i terapijski odrađeni, ali ćemo se potruditi da se sve odradi u najkraćem roku pri završetku štrajka. Naš posao je naš poziv i radimo ga jer ga volimo, ali isto tako očekujemo da ćemo biti pravedno i realno vrednovani u sustavu - zaključio je.

Ljudi koji su izašli iz bolnice, sami pacijenti, imali su samo riječi hvale za osoblje. Žena koja je dovela sestru na pretrage smatra da se zaposlenici moraju boriti za svoja prava

- Došla sam sa sestrom, kojoj su radili kolonoskopiju, zaposlenici su super. Brzi su, ugodni, skidam im kapu. A što se tiče štrajka, ljudi se moraju boriti za svoja radna prava. Ja sam svoje 'odgulila' - rekla nam je. Gospodin Ivan nije nam htio otkriti zbog čega je došao, no pružio je podršku zaposlenicima.

- Moram priznati da sam bio skeptičan, mislio sam da ću dugo čekati i da se na kraju ništa ne bude obavilo. Evo u dva sata sam gotov, svaka čast zaposlenima. Imaju pravo tražiti bolje uvjete. Ako je Plenković sebi digao plaću, zašto ne bi i njima - pita se pacijent Ivan.

Slično je bilo i ispred zagrebačke Klinike za tumore. Niti ondje nije bilo nezadovoljnih hitnih pacijenata.

- Podržavam ih. Trebaju se boriti za bolje plaće. Oni s nama prolaze svašta. Ja sam uspio danas riješiti sve što sam trebao jer sam hitni pacijent - rekao je jedan od pacijenata.

Riječki medicinski djelatnici, njih oko 150, okupili su se jučer ispred KBC-a Rijeka. Imali su i podršku građana.

- Nije nam drago što se okupljamo ovim povodom, no jednostavno smo prisiljeni reagirati na ovaj način. Ono što tražimo je ispravljanje diskriminacije uredbe o koeficijentima koji su naneseni djelatnicima zdravstva plus povećanje osnovice plaće te naknadu za topli obrok. Prvo bih se obratio našim pacijentima za koje smo uvijek tu, no molim ih za razumijevanje i strpljenje, bit će svi obavljeni i riješit ćemo ih kao i uvijek jer mi nismo na suprotnim stranama. Oni koji su nas natjerali na štrajk za sebe su se pobrinuli, oni će letjeti sutra preko bare, liječiti se u Americi, Švicarskoj ili Skandinaviji, gdje rade naši kolege, koji tamo rade za najmanje tri puta višu plaću od ove naše mizerije - kazao je Irislav Šabulić, trenutno na dužnosti povjerenika sindikata Zajedno, inače inženjer medicinske radiologije.

On s 36 godina staža u kliničkom odjelu za nuklearnu medicinu nije mislio da će u svojoj dugogodišnjoj karijeri doživjeti da moli za osnovna prava.

- Sramotno je da vozač saniteta ima manju plaću nego vozač vlakića u nacionalnom parku. Ja kao glavni inženjer tehničkog zavoda imam manju plaću nego dreser konja u Lipiku. Sve je to sramotno - ističe Šabulić.