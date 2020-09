Prosvjedi u Indiji: Vlada spalila tijelo žrtve grupnog silovanja...

<p>U nekoliko dijelova Indije u srijedu su izbili prosvjedi nakon što su vlasti kremirale tijelo silovane djevojke na pogrebnoj ceremoniji koja je, kako tvrdi obitelj žrtve, održana bez njihove dozvole.</p><p>Žrtva, 19-godišnjakinja iz zajednice Dalit - na najnižoj stepenici drevnog indijskog sustava kasti - napadnuta je i silovana 14. rujna u polju pokraj njezine kuće u okrugu Hathras, 100 kilometara od New Delhija.</p><p>Preminula je u utorak od ozljeda pretrpljenih tijekom silovanja, a policija je odmah uhitila četvoricu muškaraca koje povezuje s tim zlodjelom.</p><p>Brat preminule djevojke je kazao da niti policija niti vlasti nisu tražile dozvolu obitelji da se u dva sata ujutro po lokalnom vremenu tijelo žrtve kremira.</p><p>"Preklinjali smo vlasti i policiju da obitelj održi pogrebni obred ujutro, no nisu nas poslušali i učinili su to na svoju ruku", kazao je.</p><p>Rekao je da im policija nije dozvolila pristup te da su na silu odvedeni iza policijskih barikada.</p><p>"Nismo mogli čak ni vidjeti lice naše mrtve sestre", dodao je.</p><p>Okružni sudac Praveen Kumar Laxar je opovrgao da je kremiranje održano bez dozvole roditelja, kazavši da su članovi obitelji bili nazočni na posljednjem oproštaju.</p><p>To najnovije brutalno silovanje izazvalo je zgražanje i bijes u Indiji gdje je nasilje nad ženama, posebice onima iz nižih kasti, endemska pojava.</p><p>Brat tvrdi da su četvorica silovatelja pripadnici više kaste iz istog sela u državi Uttar Pradesh, jednoj od najnesigurnijih država u Indiji za žene.</p><p>Prosvjednici optužuju vladu da ignorira nasilje utemeljeno na kastinskom sistemu te da također žimiri na jedno oko kada su u pitanju posvlastce koje se vežu uz određenu kastu.</p><p>U Kalkuti su prosvjednici spalili golemu sliku glavnog ministra Uttar Pradesha, zadrtog hinduskog svećenika Yogija Adityanatha.</p>