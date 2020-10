Prosvjedi u Italiji: U Milanu su bacili Molotovljeve koktele, a u Torinu razbijali izloge trgovina

U Italiji je od ponedjeljka na snazi odredba po kojoj se do 18 sati moraju zatvoriti svi barovi i restorani, a potpuno se zatvaraju teretane, kina i javni bazeni

<p>Vozači taksija jutros su u Torinu blokirali centar grada, a u večernjim satima okupilo se oko 500 prosvjednika na ulicama. Mirni prosvjed pretvorio se u divljanje. </p><p>Na policiju su bacali petarde i boce, a policajci su im uzvratili suzavcem. Neki prosvjednici su razbijali i izloge trgovina. </p><p>Uhićeno je desetak ljudi, javlja <a href="https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_26/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-19-8e03c1d2-1758-11eb-a554-aa444d891737.shtml" target="_blank">Corriere</a>. </p><p>Mirni prosvjed pretvorio se u divljanje. Neki su razbijali izloge trgovina</p><p>Burno je i u Milanu gdje prosvjeduje stotinjak ljudi u centru grada, a tamo su bačena dva Molotovljeva koktela.</p><p>Talijanske vlasti u nedjelju su donijele odredbu po kojoj se do 18 sati moraju zatvoriti svi barovi i restorani, a potpuno se zatvaraju teretane, kina i javni bazeni, u nastojanju da se pokuša suzbiti ponovno ubrzano širenje koronavirusa u zemlji u kojoj svakodnevna stopa zaraze ponovno doseže nove neslavne rekorde.</p><p>Mjere su na snagu stupile u ponedjeljak kao rezultat dogovora vlade premijera Giuseppea Contea i regionalnih vlasti. Uslijedile su nakon dvodnevnih prosvjeda u Napulju i Rimu protiv policijskog sata koji je prošli tjedan uveden u brojnim talijanskim regijama.</p><p>Uredbom se ljudi pozivaju da ne izlaze iz svojih domova ako ne moraju, da kontakte ograniče na članove uže obitelji te da ne kontaktiraju s osobama izvan nje, no ne uvodi se obvezan policijski sat niti lockdown u cijeloj zemlji, a većina tvrtki i trgovina ostaje otvorena. </p><p>No s ciljem suzbijanja daljnjeg širenja zaraze, usluge što ih pružaju barovi i restorani bit će podložne brojnim kontrolama. Kina, kazališta, sportske dvorane i noćni klubovi bit će će zatvoreni.</p><p>U skladu s novom odredbom nastava će se u tri četvrtine srednjih škola obavljati online da bi se ograničio fizički boravak učenika u školskim zgradama.</p><p>Italiju, koja je na početku izbijanja pandemije bila najpogođenija među industrijaliziranim državama, sada su u Europi po broju zaraženih i mrtvih pretekle druge zemlje, među kojima su Španjolska, Francuska i Britanija, no broj novih slučajeva zaraze ponovno ubrzano raste, a zdravstvene su službe pod sve većim pritiskom.</p>