Bijesni i ožalošćeni prosvjednici u utorak su u Bejrutu pročitali imena 171 ljudi koji su prošli tjedan poginuli u eksploziji koja je se dogodila u tamošnjoj luci i uništila velik dio grada, pozvavši na odlazak libanonskog predsjednika i drugih dužnosnika koje krive za tu tragediju.

<p>Okupljeni u blizini poprišta same eksplozije, stanovnici su nosili fotografije žrtava, a veliki ekrani ponavljali su snimke eksplozije i oblaka dima koji se 4. kolovoza pojavio iznad Bejruta, nakon što je detonirao visoko eksplozivan materijal koji je tamo godinama bio spremljen bez poštivanja sigurnosnih standarda.</p><p>U eksploziji je ozlijeđeno oko 6 tisuća ljudi, a stotine tisuća su ostale bez svojih domova.</p><p>„On je znao", pisalo je na posteru preko fotografije libanonskog predsjednika <strong>Michela Aouna. </strong></p><p>„Kako vlade dolaze, tako i odlaze. Nastavljamo dok ne odu i predsjednik države i predsjednik parlamenta", dodano je na posteru ispod fotografije. </p><p>Aoun i premijer su navodno u srpnju upozoreni na nesigurno skladištenje amonijevog nitrata, pokazuju dokumenti i sigurnosni izvori. </p><p>Libanonski predsjednik, koji je najavio brzu i transparentnu istragu, u utorak je na Twitteru objavio: „Obećajem svim Libanoncima koji pate da neću stati dok ne budu poznate sve činjenice". </p><p>U utorak u 18,08 sati diljem grada zvonila su crkvena zvona, a džamije pozivale na molitvu kako bi se obilježio točan trenutak kad se dogodila eksplozija koja se osjetila i do Cipra. </p><p>Tjedan dana kasnije ta eksplozija djeluje kao potencijalna točka preokreta za libanonsku politiku, već u krizi zbog sektaških podjela, raširene korupcije i duboke ekonomske krize pogoršane pandemijom koronavirusa. </p><p>Jedan od prosvjednika koji su u utorak došli marširati u bejrutsku luku je <strong>Ali Nouredin</strong> čiji je brat vojnik poginuo u toj tragediji. </p><p>„Moj brat je preminuo zbog državnog nemara i korupcije", kazao je Ali, držeći fotografiju svog 27-godišnjeg brata Aymana. </p><p>Ali je odbacio ostavku cjelokupne vlade premijera Hassana Diaba u ponedjeljak kao nevažnu ako ju ne poprati potpuno uklanjanje libanonske političke elite. </p><p>„Promjena će se dogoditi tek kad se cijeli režim promijeni", dodao je.</p><p>„Nadam se da će svi ovi mladi ljudi ovdje i smrt moga brata donijeti neku promjenu". </p><p>Diab je u govoru povodom ostavke sebe predstavio kao borca protiv korupcije koju je prozvao većom od države, iako ga mnogi smatraju marionetom, a ne žrtvom. </p><p>Neki njegov odlazak smatraju novom pobjedom prosvjednog pokreta koji je prošle godine srušio i prethodnu vladu, no drugi upozoravaju da bi se ista lica mogla ubrzo vratiti na vlast. </p><p>„To je duga borba koja neće stati za mjesec ili dva", ističe aktivist i odvjetnik<strong> Hussein El Achi.</strong></p><p>„No politička elita slabo 'stoji', nije nikad bila slabija, čak i među svojim pobornicima", naglasio je. </p><p>Prosvjedi u Bejrutu u utorak su se nastavili četvrtu večer za redom, a deseci prosvjednika sukobili su se sa snagama sigurnosti u pokušaju da razbiju barijere postavljene da zaštite parlament. </p><p>Libanonski Crveni križ izvijestio je o deset prosvjednika koji su završili u bolnici i 32 koji su tretirani na mjestu događaja. </p><p>Libanon je u utorak zabilježio i dosad najveći broj novozaraženih koronavirusom i smrtnih slučajeva. Preminulo je sedmero ljudi, a zaraženo njih 309. </p><p>Zdravstveni djelatnici upozoravaju da će kaos koji je uslijedio nakon eksplozije dodatno ubrzati širenje virusa. </p>