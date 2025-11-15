Prosvjednici upali u riječki HNK, zviždali, razvukli transparent...

Premijeru predstave “Venezuela” u riječkom HNK-u Ivana pl. Zajca obilježio je upad prosvjednika koji su tijekom izvedbe razvili transparente, bacali letke i zviždanjem prekinuli početak. Prosvjednici, koji su se ranije okupili i ispred kazališta, poručivali su kako izražavaju solidarnost s Palestinom te pozivali građane na bojkot svih izvedbi, piše Novi list.

U dvorani su istaknuli poruke poput “Stop artwashanju genocida” i “U Rijeci Gaga, u Gazi grobnice”, zbog čega je intervenirala policija, a jedna aktivistkinja bila je privedena.

Inicijative Za K.R.U.H., Štrajk za Gazu i druge nakon akcije objavile su priopćenje u kojem tvrde da je riječ o “kulturnoj kolaboraciji s režimom kojem se sudi za ratne zločine”. Navode da je autor predstave, izraelski koreograf Ohad Naharin, dio izraelske kulturne diplomacije te pozivaju riječko kazalište i umjetnike da prekinu suradnju s institucijama povezanim s izraelskom državom. Traže i smjenu uprave HNK-a te veću transparentnost međunarodnih projekata.

Unatoč prekidu, predstava je odigrana do kraja i ispraćena ovacijama.

“Venezuela” je specifična po tome što dvije grupe plesača izvode istu koreografiju na potpuno različitu glazbu, od gregorijanskih korala do Rage Against the Machine, čime se mijenja energija pokreta i dojam publike. Autor je ujedno i tvorac poznatog plesnog jezika Gaga.