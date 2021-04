Zaista mi nije jasno što žele postići s ovim. Popise koje škole pripremaju, županijski uredi trebaju Ministarstvu poslati do ponedjeljka u 12 sati. I to u excell tablicama koje trebaju izraditi u samim školama, da ne govorimo o toj podjeli na dvije skupine, dakle, dijelimo se po prioritetima unutar naše prioritetne skupine, kaže nam Ana Tuškan, glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja.

A prema dopisu koji je stigao županijama i u čijem smo posjedu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja traži da se popis zaposlenika razvrsta "prema razini rizika od zaraze" u dvije skupine.

- U prvu skupinu potrebno je svrstati one zaposlenike koji ne mogu držati fizički razmak prema drugim zaposlenima ili klijentima i koji zbog zbog specifičnosti radnog procesa ne mogu nositi zaštitnu opremu, dok u drugu skupinu s nižom razinom rizika treba svrstati one zaposlenike koji mogu ili održavati razmakili /i nositi zaštitnu opremu tijekom rada. Iznimno, u prvu prioritetnu skupinu uvrštavaju se oni zaposlenici koji su ključni za neometano kontinuirano funkcioniranje poslovnih ili proizvodnih procesa pojedinog pravnog subjekta.- navodi se u dopisu, u kojem se definira i da podatke treba prikupljati administrator, "po mogućnosti ravnatelj".

Po odgovoru koji smo dobili iz Ministarstva, problem je, naravno, u nedovoljnim količinama cjepiva. Kako ističu, Ministarstvo je u stalnom kontaktu s HZJZ-om te će cijepljenje biti organizirano u najkraćem roku u skladu s dostupnim dozama cjepiva, ili postupno po županijama, ili istovremeno u skladu s preporukama i organizacijom HZJZ. Datum do kojeg će svi zaposlenici u odgojno-obrazovnim ustanovama biti cijepljeni ovisit će osim o dostavljenim količinama cjepiva kao i o odazivu na cijepljenje.

Najviše je žena, a cijepe Astra Zenecom

- Zašto su to tako zakomplicirali? Znači li to da, primjerice, spremačice nisu prioritetne? Kad će onda ta druga skupina doći na red za cijepljenje? Zašto jednostavno nisu u glavnoj aplikaciji za cijepljenje dodali posebnu skupinu za prosvjetne djelatnike, to bi bilo brže i učinkovitije. Da ne govorimo o tome da pritom nemamo nikakvog prava na izbor cjepiva, a 86 posto zaposlenih u prosvjeti su žene. Većinom mlađe od 50 godina, znači u rizičnoj skupini za Astra Zenecu. Kao da nejasnim informacijama žele još više odbiti ljude od cijepljenja - ističe Ana Tuškan.

Upravo činjenica da će im se vjerojatno ponuditi samo Astra Zeneca mogla bi utjecati na slabiji odaziv prosvjetara. Problem je, dodaje Tuškan, loša dostupnost informacija o nuspojavama samih cjepiva, kao i nejasne informacije o broju zaraženih učenika i nastavnika. Sindikalistica upozorava kako je, primjerice, odluka Grada Zagreba da vrati sve osnovnoškolce na nastavu vrlo problematična.

- Mi ne znamo koliko je zapravo testiranih. Podaci s terena govore da dio nastavnika i učenika koji dobiju simptome uopće ne odu na testiranje, ili ih na testiranje zovu nakon više dana - kaže.

Cijepljenje već počelo u Međimurskoj županiji

Inače, prema podacima Ministarstva, od 1.studenog 2020. ukupno je bilo 8323 zaraženih djelatnika škola. S obzirom da je kod nekih prošlo šest mjeseci od prebolijevanja, i oni ulaze u skupinu za cijepljenje. No tek u ponedjeljak i utorak će se vidjeti koliko će ih se zapravo prijaviti za cijepljenje.

Podsjetimo, Ministarstvo je u srijedu poslalo dopis svim županijama da prikupe podatke o zaposlenicima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u pojedinoj županiji zainteresiranih za cijepljenje protiv COVID-19. Kako su izvijestili, dopis je upućen i svim visokim učilištima, znanstvenim institutima i studentskim centrima od kojih su zatražili informacije o zainteresiranima djelatnicima za cijepljenje protiv COVID- 19 za vlastite zaposlenike.

Dio ih je već cijepljen, u dijelovima Sisačko-moslavačke županije pogođenim potresom, te u Međimurskoj županiji, gdje je velika većina zaposlenih u školama u vrtićima prvu dozu primila u srijedu, a ostali će u subotu.

Datum će ovisiti o količini cjepiva

Tablice sa zaposlenicima koji su iskazali interes za cijepljenje Ministarstvu se trebaju dostaviti do ponedjeljka, 19. travnja do 12 sati. Ministarstvo će objedinjene podatke dostaviti HZJZ-u u čijoj je nadležnosti proces cijepljenja.

Ističu da je cijepljenje definirano Planom uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj.

A da se sve ovo trebalo organizirati puno ranije, ne treba previše isticati. I sam ministar potvrdio je kako se do kraja školske godine teško može očekivati da će se normalizirati nastava. Tome neće pomoći ni masovnije cijepljenje prosvjetara. Nastava završava 15. lipnja, dakle, još je dva mjeseca. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, nedostupnost cjepiva i činjenicu da treba spašavati turističku sezonu, ali i loviti zadnje bodove za lokalne izbore, škole će vjerojatno i dalje ostati po strani.