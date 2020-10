'Protekli dani su upozorenje da se moramo pridržavati mjera'

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Šimetić Pavić kaže da što više pozitivnih pacijenata imamo u općoj populaciji to će biti više i onih u bolnicama

<p>Nekoliko djelatnika COVID-bolnice Dubrava uputilo je dramatično otvoreno pismo u kojem tvrde da nedostaje hrane i lijekova za pacijente. Ministarstvo zdravstva šalje inspekciju. </p><p>Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Ivana Šimetić Pavić</strong> kaže da što više pozitivnih pacijenata imamo u općoj populaciji to će biti više i onih koji će popunjavati bolničke kapacitete.</p><p>- Zbog takvih je scenarija preventiva širenja virusa u općoj populaciji najvažnija. Protekli dani su nam svima upozorenje da se moramo pridržavati svih mjera - nositi maske, biti na distanci dezinficirati i prati ruke, paziti kako kašljemo i kišemo, izbjegavati velika okupljanja i ne organizirati ih - poručila je Šimetić Pavić u <a href="https://vijesti.hrt.hr/670374/kako-sprijeciti-kolaps-bolnickog-sustava" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a>. </p><p>Naglasila je da u posljednje vrijeme imamo veliki skok broja novozaraženih i to u svim dobnim skupinama.</p><p>- To je vrlo zabrinjavajuće i zato moramo dati sve od sebe da smanjimo rizik - poručila je.</p><p>Ravnatelj Opće bolnice Ogulin<strong> Josip Zorko</strong> je rekao kako se prošlog tjedna u tu bolnici na četiri vitalna odjela probio koronavirus.</p><p>- To su odjel ginekologije, odjel interne, odjel kirurgije i odjel intenzivnog liječenja. Odmah po saznanju o proboju virusa pristupili smo epidemiološkim mjerama i propisanoj proceduri. Nažalost, odjel ginekologije smo morali zatvoriti zbog velikog broja pozitivnih medicinskih sestara - rekao je dodavši da odjel kirurgije nije zatvoren ali na njemu se trenutno rade samo hitni, urgentni i neizbježni zahvati.</p><p>Rekao je kako su trenutačno reducirali 50 - 60 posto svoga pogona.</p><p>- Ako bi se ovako nastavilo, smatramo da smo i dalje sposobni držati kontrolu nad epidemijom - naglasio je.</p><p>Predsjednica HUBOL-a <strong>Ivana Šmit</strong> ističe da to koliko će neka bolnica biti pogođena ovisi o broju osoblja kojim ta bolnica raspolaže.</p><p>- Za neku manju bolnici zaraza samo nekoliko zdravstvenih djelatnika može značiti da vam je otpalo 50 posto kadra tog odjela. Po većim bolnicama imate veću mogućnost širenja pa onda morate opet reducirati veće kapacitete - objasnila je.</p><p><strong>Daniela Debogović</strong>, glavna sestra Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", kaže kako je njezin odjel doživio potpunu transformaciju u ovoj godini.</p><p>- Do 24. veljače ove godine mi smo bili dio Zavoda za liječenje imunokompromitiranih bolesnika zajedno sa polikliničkim dijelom. Tog smo datuma zbog povećanog priljeva Covid pozitivnih bolesnika, morali premjestiti bolesnike koji su do tada tamo ležali u druge odjele ili druge ustanove. Morali smo se u jednom danu pripremiti za izolaciju te riješiti pitanja organizacije rada i infrastrukturu. Prva je bolesnica stigla te noći - rekla je. Objasnila je kako su ustvari "u hodu" rješavali puno stvari, a "u hodu" su i učili.</p><p>Rekla je kako su ožujak i travanj bili najgori mjeseci za njih jer su im stizali pacijenti koji su bili respiratorno insuficijentni i koji su zahtijevali intenzivno liječenje. Kaže da je rad sestara na intenzivnom odjelu vrlo zahtjevan i zahtjeva višegodišnje učenje i iskustvo.</p>