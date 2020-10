'Kasnimo s mjerama, sustav će nam završiti na respiratoru'

Na pitanje o granici pri kojoj bi se moglo pričati o uvođenju lockdowna, Kolarić smatra kako bi se to trebalo dogovoriti te kako bi javnost to trebala znati jer bi građani imali neku izvjesnost

<p>Da bi se netko klasificirao da je umro od korone, mora imati simptome koronavirusne bolesti, dakle osoba koja nema nekakvih težih kroničnih bolesti, obično to bude upala pluća, a osoba koja ima druge kronične bolesti, Covid bolest doprinese tome da osoba umre, što ne bi bez ove infekcije, rekao je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3913202/epidemiolog-kolaric-sustav-je-probusen-imat-cemo-i-5000-zarazenih-dnevno-ne-vidim-alternativu-lockdownu/" target="_blank"> RTL Direkt</a> epidemiolog prof. dr. <strong>Branko Kolarić.</strong></p><p>Kolarić, inače član Vladinog Znanstvenog savjeta, dotakao se i slučaja smrti maturantice iz Splita. Maturantica je imala značajne respiratorne probleme, a nakon njene smrti oglasila se njena sestra koja je rekla kako maturantica nije umrla od korona virusa, već od hipoksije. Kolarić kaže kako nije vidio izvješće o smrti, ali kako će o uzroku odlučiti liječnici.</p><p>U Hrvatskoj, koliko Kolarić zna, još nije preminuo zdrav čovjek bez teških komorbiditeta. Dotakao se i vrhunca drugog vala zaraze:</p><p>- Nekakve procjene je nezahvalno davati, ovisno o našim kapacitetima za testiranje, ali ovo što sad bilježimo je eksponencijalni rast i ono što jako zabrinjava je popunjenost kapaciteta bolnica i zdravstvenog sustava. Dakle, to je sad točka koja je jako važna. Naš epidemiološki sustav praćenja trenutno je malo, rekao bih, probušen i curi na sve strane. Imamo lokalno širenje epidemije i nije više pod kontrolom kao što je bilo. Dokuda mogu ići brojke, ovisi. Ako bi se nastavilo ovim tempom, to može biti tri, četiri puta više nego što smo sada bilježili dnevno. Kada je ovako visok postotak zaraženih, onda treba povećati i kapacitet testiranja - kazao je Kolarić te otkrio kako se radi na povećanju tih kapaciteta.</p><p>U lipnju, tijekom gostovanja u RTL Direktu, Kolarić je komentirao da neće biti iznenađenje ako broj mrtvih do kraja godine bude i veći od 1500, međutim nada se da se taj scenarij u sljedeća dva mjeseca neće dogoditi. '</p><p>- Nadam se da ne. I nadam se da ćemo prije toga povući ručnu kočnicu i zaustaviti širenje ove epidemije jer to svakako ne bi bilo dobro. Međutim, broj umrlih može se povećavati u idućim danima isto još tri četiri puta više nego što smo imali dosada - rekao je Kolarić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3913202/epidemiolog-kolaric-sustav-je-probusen-imat-cemo-i-5000-zarazenih-dnevno-ne-vidim-alternativu-lockdownu/" target="_blank">RTL</a> te otkrio kako je zabrinut jer se kasni s mjerama:</p><p>- Bio sam zabrinut i u kolovozu, ali zaista je tako kad se vidi da s tristo osoba dnevno novozaraženih ulazimo u jesen. Dakle, ako ne zaustavimo to širenje, naš zdravstveni sustav će završiti na respiratoru. </p><p>- Ove mjere za ograničenje na svadbama i krizmama, to je bilo aktualno prije mjesec dana, sad mislim da je to malo kasno. Te mjere jesu dobre, a za alkohol po noći, to ne znam koliko je učinkovito, ali ovo prije je trebalo već ranije donijeti. To neće biti dovoljno da zaustavi ovaj veliki porast koji imamo. Mjere se baziraju na nekakvim stručnim procjenama, ali nisu jednostavne za donijeti - rekao je Kolarić.</p><p>Na pitanje o granici pri kojoj bi se moglo pričati o uvođenju lockdowna, Kolarić smatra kako bi se to trebalo dogovoriti te kako bi javnost to trebala znati jer bi bila bolja adherencija prema mjerama, građani bi imali neku izvjesnost 'Da bismo smanjili ovo ubrzanje širenja epidemije i posljedice za zdravstveni sustav, moramo smanjiti kontakte - kazao je Kolarić, a za kraj rekao kako je policijski sat zadnja mjera, ali i nepopularna:</p><p>- Sve ove mjere su nepopularne, ali treba i njih donijeti da načinili bolje svima - rekao je Kolarić za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3913202/epidemiolog-kolaric-sustav-je-probusen-imat-cemo-i-5000-zarazenih-dnevno-ne-vidim-alternativu-lockdownu/" target="_blank"> RTL.</a></p>